La Casa Blanca califica de «inquietante» el desarrollo de arma antisatélite de Rusia

Washington.– La Casa Blanca confirmó públicamente que Rusia ha desarrollado una “inquietante” arma antisatélite, pero afirmó que ésta no puede causar directamente “destrucción física” en la Tierra.

John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos tienen información de que Rusia ha desarrollado esa capacidad, pero que dicha arma actualmente no es funcional.

Funcionarios estadounidenses analizan la información que tienen sobre esta tecnología emergente y han consultado con sus aliados y socios acerca del tema.

“En primer lugar, no se trata de una capacidad activa que haya sido desplegada, y aunque la búsqueda de esta capacidad en particular por parte de Rusia resulta inquietante, no existe ninguna amenaza inmediata para la seguridad de nadie”, dijo Kirby.

“No hablamos de un arma que se puede usar para atacar a los seres humanos o provocar destrucción física aquí en la Tierra”.

La Casa Blanca ordenó desclasificar información la supuesta amenaza de seguridad nacional

La Casa Blanca confirmó esta información después de que, en una ambigua advertencia pronunciada por el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Turner, instó al gobierno federal a desclasificar información sobre lo que calificó como una amenaza grave para la seguridad nacional.

Kirby señaló que ya se había iniciado con el proceso de revisar y desprecintar algunos aspectos de las capacidades rusas cuando Turner “lamentablemente” difundió su declaración.

“Hemos sido muy cuidadosos y prudentes sobre lo que decidimos desclasificar y compartir con el público”, añadió.

Rusia le ha restado importancia a las preocupaciones de Washington en torno a sus capacidades.

En Moscú, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov se refirió a los señalamientos sobre una nueva capacidad militar rusa como una treta con el objeto de hacer que el Congreso de Estados Unidos apruebe el envío de ayuda a Ucrania.

“Es obvio que Washington intenta obligar al Congreso a votar sobre la iniciativa de asistencia a como dé lugar”, dijo Peskov en declaraciones reproducidas por agencias noticiosas rusas. “Veremos qué treta usará la Casa Blanca”.

Kirby afirmó que el arma estaría estacionada en el espacio y significaría una violación a un tratado espacial internacional con más de 130 países signatarios, incluido Rusia.

Se negó a comentar si el arma tiene capacidad nuclear. El tratado prohíbe el despliegue de “armas nucleares o cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva” en órbita o “estacionar armas en el espacio exterior de cualquier otra forma”.

Con información de La Voz de América