La salida de Juan Guaidó de Colombia, luego de que Migración Colombia determinara que había ingresado de forma irregular al país, provocó reacciones negativas de varios congresistas estadounidenses. El expresidente interino de Venezuela se encuentra en Miami, en donde reiteró su preocupación por su familia, que denunció, ha sido amenazada. Congresistas republicanos le dieron la bienvenida a Guaidó a Estados Unidos.

La representante de la Florida, María Elvira Salazar, en Twitter, dijo que le pedirá al presidente Joe Biden que se le otorgue tanto a Guaidó como a su familia asilo político:

“Bienvenido a Miami Juan Guaidó, donde acogemos a los (que) anhelan la libertad. Hoy mismo le voy a pedir al presidente Biden que se te otorgue asilo a ti y a tu familia. Aquí sí somos solidarios con las fuerzas demócratas de Venezuela y no con la dictadura de Maduro y sus cómplices”.

Carlos Gimenez, también representante republicano, criticó al presidente Gustavo Petro por la salida de Guaidó de Colombia, que calificó como una expulsión. Al presidente colombiano lo llamó “narcoguerrillero”:

La semana pasada, el Presidente Biden le abrió las puertas descaradamente al narcoguerillero de Gustavo Petro alias Aureliano. Y así, Petro le da las gracias: Expulsa al Presidente Juan Guaidó, tras su llegada a Colombia. Con terroristas no se negocia. Gimenez.

El senador demócrata Dick Durbin también rechazó la salida de Guaidó de Colombia, diciendo estar decepcionado del Gobierno de Gustavo Petro:

Juan Guaidó hizo un esfuerzo patriótico y heroico para llevar la democracia al fallido estado criminal de Venezuela. Es decepcionante que el gobierno colombiano, históricamente generoso con sus vecinos venezolanos, no pareciera tratarlo como corresponde.

Leopoldo López también habló de la salida de Guaidó de Colombia, y calificó de lamentable que no se haya podido escuchar la voz de su compatriota y compañero opositor al régimen de Nicolás Maduro.

“El día de ayer Juan Guaidó llega a Colombia con la intención de hablar con distintas delegaciones, ya tenía varias reuniones bilaterales con distintos países que van a participar hoy en esa cumbre. Recordemos que el canciller Leyva hizo una invitación pública y notoria, de que todos estaban invitados a ir a Colombia (…) Guaidó representa una voz de mucho peso en Venezuela, llega a Colombia por el único camino que puede llegar y lamentablemente. En lugar de ser recibido como una voz que debe ser escuchada, fue expulsado del país”

¿Qué dicen desde el Gobierno colombiano?

El director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, aclaró, en entrevista con W Radio, que a Juan Guaidó no se le expulsó de Colombia, pero sí advirtió que infringió la ley colombiana al no hacer sellar su pasaporte en la frontera.

A Juan Guaidó nunca se le ha expulsado. Guaidó necesitaba salir hacia los Estados Unidos, previamente había cruzado la frontera entre Venezuela y Colombia sin hacer sellar su pasaporte como lo exige la ley, en ese sentido, lo que hizo fue cometer una infracción a la normatividad colombiana.

Según Migración Colombia y la Cancillería, Guaidó ya tenía comprado el tiquete para viajar a Estados Unidos: “En horas de la tarde Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al Aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos, durante la noche.

Guaidó no tenía un pasaje comprado para ir a los Estados Unidos el día de ayer, eso es absolutamente falso”. Para López, esto es muestra de que la posición del Gobierno colombiano es de “de no querer realmente transitar el camino hacia una solución, sino de acompañar los intereses de la dictadura de Nicolás Maduro que estuvo presionando para que esto se materializara. Leopoldo López.

El director de Migración, por su parte, advirtió que fue el mismo Juan Guaidó el que se acercó a las autoridades migratorias para poder hacer su tránsito hacia Estados Unidos. El funcionario también dijo que no sabe quién le compró el tiquete a Guaidó, que, cuando hablaron, no le manifestó sus intenciones de quedarse en Colombia.

“Guaidó se acercó y habló con Migración Colombia debido a que para salir por el Aeropuerto de El Dorado hacia Estados Unidos, necesitaba tener su pasaporte en regla, debido a que no lo tenía en regla, Migración le hizo un llamado a que aceptara una infracción y se le abrió un proceso administrativo que él aceptó”, dijo García Manosalva. A lo que añadió: “Yo no sé quién le entregó el pasaje a él, tengo entendido que él lo compró, él me lo mostró. Yo no le pregunté si se lo compró una familia o si lo compró él”.