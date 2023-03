Estados Unidos. – El empresario Elon Musk se ha convertido en uno de los hombres más poderosos de los últimos tiempos, pero también en uno de los personajes públicos que más odio generan y levantan en todo el mundo.

Tras la compra de Twitter y el despido de grandes ejecutivos de la empresa, Musk se hizo con el control de la compañía e inició unos grandes cambios que afectarían tanto a empleados como a usuarios de la plataforma de microblogging.

Pese a haber recibido una gran cantidad de críticas, el empresario también cuenta con un séquito de fans que apoya sus decisiones profesionales así como le defiende en todas las polémicas que surgen y ante todas las acusaciones y amenazas que recibe a diario en redes sociales.

Ahora Elon Musk es tendencia debido a que un trabajador de Twitter denunció su situación redactando un hilo en la plataforma contando cómo trabajaba. Para así evidenciar la poca ética de su despido:

Contacté a Recursos Humanos regularmente y pregunté si la descripción de mi trabajo era correcta o necesitaba una actualización. Quería asegurarme de que estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Escribió dando a entender que hizo todo lo que estaba en su mano y pese a eso fue despedido.

El hilo lo ha redactado el extrabajador de Twitter tras una conversación pública con el magnate. En los diferentes tuits podemos ver el intercambio de acusaciones, reproches e ironías entre el hombre y Musk.

El trabajador también ha querido dejar claro en sus mensaje que su situación era peculiar porque está en silla de ruedas y sufre diferentes ‘problemas’ físicos que le han hecho difícil adaptarse a su nuevo puesto, pero que lo ha hecho sin quejarse y preocupándose de que todo estuviera bien.

Un duro mensaje

Es aquí cuando Halli, el extrabajador, ha escrito un tuit que ha desatado la polémica: »¡Oh! Olvidé mencionar que leí que tampoco puedes ir al baño solo @elonmusk» dando a entender que el empresario no puede ir al aseo por su cuenta.

»Lamento escuchar eso. Conozco el sentimiento. La única diferencia es que yo no puedo hacerlo por una discapacidad física y tú tienes miedo de que alguien a quien has hecho daño te ataque mientras haces caca», escribía muy enfadado. Miles de personas en las redes sociales han reaccionado a estas palabras desde diferentes emociones, algunos muy sorprendidos y otros muy contentos de que Musk no pueda vivir una vida ‘normal’ debido a sus acciones poco morales.