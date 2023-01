Elon Musk entra al récord Guiness, pero por un desafortunado hecho

Elon Musk entró en el libro de los Guinness Récords pero no por un gran rendimiento en sus empresas como Tesla, o una acción relevante en la comandancia de Twitter. Todo lo contrario, la entrada fue por ser la persona del mundo que más dinero perdió: US$ 200.000 millones en 2022.

El magnate perdió tal cantidad de su fortuna en el último año por lo que la Organización de los Récord Guiness lo reconoció por ello. Batió el récord mundial de “mayor pérdida de fortuna personal de la historia”, según informó la organización a través de un comunicado de prensa.

El último cálculo hecho por Forbes da cuenta de que el patrimonio neto de Musk se había desplomado en US$ 183.000 millones en poco más de un año, mientras que Bloomberg situaba esa estimación en US$ 200.000. Pero eso no fue lo único que perdió Musk, aparte de la valorización de las acciones de sus empresas, dejó de ostentar el título de la persona más rica del mundo.

Antes de que el CEO de Tesla se robara el deshonroso título, el récord de la fortuna personas evaporada era del fundador y consejero delegado de Softbank, Masayohi Son, en el año 2000, cuando perdió US$ 58.600 millones.

Ser el hombre más rico del mundo por un año

El patrimonio de Musk tocó techo cuando en noviembre de 2021 alcanzó los US$ 340.000 millones, de acuerdo con estimaciones de Bloomberg. Sin embargo, las acciones de Tesla, responsables de la mayor parte de la riqueza de Musk, no paran de caer desde el año pasado cuando se desolaron un 65%.

Ahora que Musk dejó vacante el título de la persona más rica del mundo llegó Bernard Arnault a ocupar ese lugar, el jefe de la empresa francesa propietaria de Louis Vuitton.

Según las últimas estimaciones de Forbes, el patrimonio actual del CEO de Tesla se estima en US$ 144.000 millones.