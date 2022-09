El huracán Ian toca tierra en Florida

Miami.-El huracán Ian ha tocado tierra este miércoles en la isla de Cayo Costa en Florida, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

Catalogado como de categoría 4, Ian trae consigo vientos máximos sostenidos de unos 240 kilómetros por hora, precisó la institución.

4 PM EDT 9/28 Tropical Cyclone Update for Hurricane #Ian.



The Punta Gorda airport recently reported a wind gust to 124 mph, with a station at the Cape Coral Fire Dept. reporting a gust to 110 mph.



Latest: https://t.co/WlsRUwAoEz pic.twitter.com/cxMHJdeCD9