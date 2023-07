Al menos dos muertos y 28 heridos en un tiroteo en una fiesta popular en Baltimore

Al menos dos jóvenes han muerto y otras 28 personas han resultado heridas en un tiroteo en un barrio en la ciudad de Baltimore —a unos 60 kilómetros al norte de la capital, Washington—, este domingo de madrugada, según ha informado la policía local en una rueda de prensa y a través de un comunicado. De entre la casi treintena de heridos, tres se encuentran hospitalizados en estado crítico.

Según explicó en rueda de prensa el comisario en funciones de la ciudad, Richard Worley, el tiroteo tuvo lugar en la urbanización Gretna Court, situada en la avenida homónima, cuando los vecinos celebraban una fiesta popular con motivo del Día de Brooklyn, el barrio de Baltimore donde se ha producido el tiroteo, un suburbio en el lado sur del río Patapsco.

Pasada la medianoche, la policía empezó a recibir llamadas de ciudadanos que alertaban de un tiroteo masivo. Cuando los agentes llegaron al lugar del suceso, hallaron a una adolescente de 18 años ya fallecida y a otras nueve personas con heridas de bala, a las que los propios agentes transportaron al hospital, precisó Worley. Uno de ellos, un joven de 20 años, falleció ya en el centro sanitario. Los heridos menos graves acudieron por sus propios medios a diversos hospitales de la ciudad.

Los motivos del ataque, agregó el comisario en funciones, se desconocen, pero las fuerzas de seguridad han identificado ya a un sospechoso buscado, pues se ha dado a la fuga. Un testigo citado por la filial local de la cadena de televisión Fox aseguró que el autor del tiroteo disparó contra la multitud reunida para la fiesta entre 20 y 30 veces.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, calificó luego el tiroteo de “imprudente” y “cobarde”, en una comparecencia retransmitida por las redes sociales de la policía: “Esta mañana todo Baltimore está de luto por las vidas que hemos perdido aquí y nuestros corazones están con todos aquellos que todavía se están recuperando como resultado de este tiroteo masivo”, ha empezado.

“Quiero que los responsables me oigan y me escuchen muy claramente. No pararemos hasta que os encontremos, y os encontraremos. Hasta entonces, espero que cada vez que respiren piensen en las vidas que han segado y en las vidas que han afectado esta noche”, “Se trata de una tragedia absoluta que no tenía que suceder. Vuelve a poner de relieve la necesidad de hacer frente a la antigua proliferación de armas ilegales en nuestras calles y la capacidad de aquellos que no deberían tenerlas para poner sus manos sobre ellas”, ha añadido.