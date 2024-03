Documentos filtrados indican que Rusia contempla un escenario de guerra nuclear con China

Documentos secretos de hace varios años desvelados por el periódico británico Financial Times (FT) indican que Rusia pronostica la posibilidad de recurrir a armas nucleares tácticas. Esto, en caso de dificultades significativas para su Ejército e inclusive en caso de una invasión de su territorio o la pérdida de parte de sus submarinos con misiles balísticos.

La filtración ha sido muy útil para comprender mejor la doctrina nuclear rusa moderna y ha desvelado que el umbral para el uso de armas nucleares tácticas es más bajo de lo que se creía y de lo que reconocían oficialmente las autoridades rusas.

Sin embargo, en el caso concreto de Ucrania, el hecho de que Kiev carezca de arsenal nuclear aleja la posibilidad del empleo de un arma nuclear en el territorio.

Según detalla el Financial Times, la filtración procedió de fuentes de inteligencia occidentales y se trataría de documentos elaborados entre 2008 y 2014.

Los documentos recogen juegos de guerra reales en los que las fuerzas rusas han ido diseñando los escenarios. También, los casos en los que emplearían armas nucleares, tácticas o nucleares.

Los escenarios van desde una invasión militar del territorio ruso y una derrota masiva de las fuerzas convencionales rusas. A esto se les añaden, la inminencia de un ataque nuclear enemigo o la destrucción de porcentajes concretos de submarinos y buques de superficie.

Según reconoce Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie de Berlín para Estudios Rusos y Euroasiáticos, «es la primera vez que vemos documentos de este tipo en el dominio público, muestran que el umbral operativo para el uso de armas nucleares es bastante bajo si el objetivo deseado no puede alcanzarse por medios convencionales».

Datos comprometedores

Los documentos filtrados apuntan a que Rusia podría efectuar un ataque nuclear táctico si el enemigo destruye el 20 % de los submarinos nucleares rusos. A estos se les añaden, tres cruceros, tres aeródromos o si se ataca de forma simultánea los principales centros de mando costeros y de reserva.

Además, revelan los documentos que el Ejército ruso podría hacer uso de armas nucleares tácticas para «disuadir a los Estados de una agresión, o la escalada de conflictos militares». Esto con el propósito de «detener la agresión», así como evitar la derrota de las fuerzas rusas.

Lo más sorprendente de los documentos son las referencias a una posible guerra con China. Cabe resaltar que China es el principal aliado de Putin y apoyo de Rusia para sostener su economía en tiempos de guerra.

El informe habla de un escenario en el que la Federación del Norte (Rusia) se enfrente a una invasión de tropas del Sur (China).

En ese caso, Rusia estaría dispuesta a utilizar armas nucleares tácticas contra China. Esto, si sus tropas lanzan una segunda ola ofensiva que amenace con un avance mayor en el flanco donde se produjo el ataque principal.

Se trata de una simulación, un juego de guerra, pero no deja de ser sorprendente. Preguntado sobre la cuestión por el Financial Times, el ministerio de Exteriores chino se limitó a resaltar el Tratado de Buena Vecindad y Amistad. Asimismo, la Cooperación existente entre Rusia y China, que «consagra legalmente el concepto de amistad eterna y no hostilidad» entre ambas potencias.

Amenazas del Gobierno ruso

Las amenazas nucleares de Putin y sus más estrechos colaboradores –el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente Dmitri Medvédev, el ministro de Exteriores Sergei Lavrov, el ministro de Defensa Sergei Shoigú, o el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, además de numerosos diputados del partido gubernamental Rusia Unida, gobernadores y destacados comunicadores de los órganos de propaganda rusos– han sido constantes desde el inicio de la guerra en Ucrania.

El último caso lo protagonizó el mismo Putin este jueves durante el discurso que ofreció al Parlamento ruso.

Putin afirmó que el despliegue de tropas aliadas en Ucrania, en referencia a las afirmaciones de hace unos días del presidente francés Emmanuel Macron sobre un posible despliegue de tropas de la OTAN para apoyar a Kiev, tendría consecuencias «trágicas».

El presidente ruso acusó a Occidente de provocar «una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización». También, aseguró que los europeos «tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio».

