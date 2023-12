Boris Johnson asume la «plena responsabilidad» por los errores durante el Covid

Asegura bajo juramento que tomó las grandes decisiones «correctamente» durante la pandemia.

Estados Unidos.- Boris Johnson ha vuelto a primerísimo plano, esta vez para defender su controvertido papel durante la pandemia, en la investigación especial del Covid presidida por la baronesa Heather Hallett. El ex premier asumió la «plena responsabilidad» por los errores cometidos, pero aseguró bajo juramento que tomó las grandes decisiones «correctamente».

Johnson pidió de entrada perdón a los familiares de las más de 230.000 víctimas mortales. «Entiendo los sentimientos de la víctimas y de sus familias y lamento profundamente el dolor y el sufrimiento causados», dijo antes de ser interrumpido brevemente por los asistentes a su esperadísima comparecencia, que trajo a la memoria su aparición en marzo pasado ante el comité del Partygate que forzó en última instancia su renuncia como diputado tras su dimisión como primer ministro.

«Intentamos evitar en lo posible la pérdida de vida y evitar que el sistema sanitario se viera desbordado», aseguró Johnson, cuestionado por miembros de sus equipos de Gobierno por su complacencia, su indecisión y la falta de la liderazgo, especialmente durante las primeras semanas de la pandemia, cuando decidió ausentarse de los cinco gabinetes de urgencia ‘Cobra’ y se resistió inicialmente a las recomendaciones de su equipo médico para ordenar el confinamiento.

Boris Johnson se defiende de las acusaciones

«El gabinete era más reacción que yo a imponer las restricciones», se defendió Johnson, que aseguró que la decisión del primer confinamiento fue postergada al 26 de marzo del 2020 para evitar «la fatiga de comportamiento» en la población. El ex ‘premier’ aseguró que la decisión de imponer al final hasta tres confinamientos «sirvió para salvar probablemente decenas de miles vidas».

Johnson lanzó balones fuera ante las acusaciones de «incompetencia» y de la atmósfera «tóxica» dentro de Downing Street. «El equilibrio entre mi equipo debió haber sido mejor», reconoció, y se refirió (sin dar nombres) a la prevalencia de asesores masculinos. «Pero estuve rodeado de gente brillante y con talento».

Un grupo de familiares de las víctimas interrumpió el arranque de la comparecencia proclamando en voz alta: «Los muertos no pueden oír sus disculpas». En la primera pausa del interrogatorio, otro asistente espetó directamente al ex «premier»: «¡Eres un asesino!».

«Dejad que los cadáveres se amontonen»

A Johnson le preguntaron directamente por su ausencia en los gabinetes de emergencia Cobra convocados en enero y febrero del 2020. «A principios de ese año, la posibilidad de una pandemia no había saltado aún al mundo político», se defendió. «El Covid era una nube el horizonte, pero no estaba claro que se convertiría en un tIfón».

Coindiciendo con el testimonio de Johnson, una furgoneta patrocinada por el grupo Covid-19 Bereaved Families for Justice UK recorrió las calles de Londres con una cartel gigante donde se leía: «Dejad que los cadáveres se amontonen». En su testimonio escrito, el ex ‘premier’ alegó que esa frase (supuestamente por su negativa inicial a un segundo confinamiento) atribuida falsamente.

Los familiares de las víctimas han acusado a Johnson de «intentar reescribir la historia». Además de «usar mentiras y fanfarronadas» para ocultar los errores cometidos por su Gobierno. La presidenta de la investigación, Heather Hallett, lanzó también una advertencia por la filtración anticipada de una parte de su testimonio a la prensa. Esto, para mejorar la «percepción» pública de la respuesta del ex líder conservador ante la pandemia.

Interrogatorio de las victimas

El interrogatorio se centró de entrada en los mensajes de WhatsApp de Johnson entre enero y junio del 2020, que no recuperados por «problemas técnicos». Y que podrían haber contenido evidencia de primera mano para la investigación. Johnson aseguró que él no había borrado sus mensajes y que se perdieron cuando tuvo que cambiar de teléfono en el 2021. Esto, por razones de seguridad.

Preguntado sobre uno de sus mensajes que sí pudo ser recuperado, y en el que él mismo reconocía que la respuesta del Gobierno había sido «totalmente y jodidamente desesperada». El propio Johnson respondió que esas palabras fueron su momento «un reflejo de las dificultades y de la agonía que vivió el Gobierno y el país entero».

Al ex premier le preguntaron por otro mensaje, esta vez atribuido a su ex jefe de persona Simon Case: «Nunca he visto un grupo de gente peor equipada para dirigir el país». Johnson lanzó de nuevo balones fuera alegando que trabajó mano a mano con gente «con un fuerte personalidad» y recordando que incluso en el equipo de Thatcher había «enfrentamiento y fricciones».

Boris Johnson prepara su disculpa por sus errores ante el coronavirus

Ante la insistencia del interrogador, el abogado Hugo Keith, Johnson reconoció que la respuesta ante el Covid debía de haberse activado antes. «Cuando escuchas que una pandemia asiática va a barrer el mundo, crees que es una historia que ya habías oído antes», reconoció.

«Fui un agnóstico», confesó, en el momento de recordar cómo el equipo médico y científico del Gobierno le advirtió en el febrero del 2020 que el Covid podría causar hasta medio millón de muertos en el Reino Unido en el peor escenario. «Hay cosas que podríamos haber hecho de haber sabido la rapidez con la que se propagaba el virus».

Con información de El Mundo.