Biden cita medidas sobre fentanilo, IA y comunicaciones militares tras reunión con Xi

Washington, EEUU.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que dio “pasos positivos” durante una intensa reunión de una hora con el presidente chino, Xi Jinping, el miércoles.

Los dos acordaron restablecer las comunicaciones militares, trabajar juntos para evaluar las amenazas que plantea la inteligencia artificial y trabajar para combatir el flagelo del fentanilo.

Sin embargo, el comentario improvisado de Biden de que todavía ve al poderoso líder chino como un “dictador” reveló que los dos líderes siguen, en cierto modo, muy alejados.

“Bueno, mire, lo es”, dijo Biden, en respuesta a una pregunta gritada por la clamorosa multitud de periodistas en el apartado lugar de reunión en las afueras de San Francisco, donde 21 economías de Asia y el Pacífico celebran una cumbre esta semana.

Es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país, un país comunista, que se basa en una forma de gobierno totalmente diferente a la nuestra. Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

La Casa Blanca eligió una extensa y bucólica propiedad a más de una hora en auto desde San Francisco para esta visita fuertemente simbólica que cubrió una serie de temas clave que incluían Taiwán (la isla autónoma que China reclama), la posible reanudación de las comunicaciones militares, el delicado comercio desacuerdos, el origen de los ingredientes del fentanilo en China y cuestiones de derechos humanos.

Reunión de Joe Biden con el presidente de China

Los paisajes pintorescos cubren la falla de San Andrés, donde se tocan las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte.

Biden dijo que era “franco” en estos temas difíciles que dividen a los dos países, como se ve en la recepción mixta que los residentes de esta ciudad diversa le dieron al líder chino, con manifestantes anticomunistas y saludadores pro-Xi alineados en las calles. El miércoles, grupos en al menos dos lugares se enfrentaron a puñetazos, como se documenta en videos publicados en las redes sociales.

Xi, en sus breves comentarios antes de que los líderes comenzaran su reunión, dijo que las dos naciones están inextricablemente vinculadas.

“Para dos países grandes como China, que Estados Unidos se den la espalda no es una opción”, afirmó. “No es realista que una parte remodele a la otra. Y el conflicto y la confrontación tienen consecuencias insoportables para ambas partes.

Sigo opinando que la competencia entre los grandes países no sigue la tendencia predominante en los tiempos actuales y no puede resolver los problemas que enfrentan China y Estados Unidos o el mundo en general.

El planeta Tierra es lo suficientemente grande para que los dos países tengan éxito y el éxito de un país es una oportunidad para el otro”.

Entonces, ¿consiguieron los presidentes de las dos naciones más poderosas del mundo tapar las grietas en su relación?

El presidente de China no habló con la prensa

Biden habló posteriormente con la prensa. Xi, como es su costumbre, no lo hizo.

Ninguno de los dos emitió una declaración conjunta.

El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU para Asuntos del Indo-Pacífico, Kurt Campbell (derecha), habla en encuentro con el subdirector de seguridad nacional de Corea del Sur, Kim Tae-hyo, en Seúl, Corea del Sur, el 18 de julio de 2023.

Doy la bienvenida a los pasos positivos que hemos tomado hoy. Y es importante que el mundo vea que estamos implementando el enfoque según las mejores tradiciones de la diplomacia estadounidense. Estamos hablando con nuestros competidores, simplemente hablando y siendo francos unos con otros para que no haya malentendidos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Biden no llegó a elogiar a Xi y dijo: “Tenemos desacuerdos. Él tiene una visión diferente a la mía sobre muchas cosas. Pero ha sido directo. No me refiero a que sea bueno, malo o indiferente; simplemente he sido sincero”.

Lectura posterior a la reunión en la Casa Blanca

En la lectura posterior a la reunión de la administración, la Casa Blanca dijo que Biden repitió la postura de larga data de Washington sobre Taiwán.

«El presidente Biden enfatizó que nuestra política de una sola China no ha cambiado y ha sido consistente a lo largo de décadas y administraciones», decía la lectura. “Reiteró que Estados Unidos se opone a cualquier cambio unilateral al status quo por parte de cualquiera de las partes, que esperamos que las diferencias a través del Estrecho se resuelvan por medios pacíficos y que el mundo tiene interés en la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán. Pidió moderación en el uso de la actividad militar por parte de la República Popular China en el Estrecho de Taiwán y sus alrededores”.

Craig Singleton, miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington, dijo a la VOA que le sorprendieron las palabras de los líderes sobre Taiwán.

«China suele afirmar que Estados Unidos está tratando de alterar el status quo en el Estrecho», dijo. «El opuesto es verdad. Los duros comentarios de Xi exponen, una vez más, su deseo de acelerar los calendarios de reunificación, ya sea mediante la fuerza militar o la coerción”.

Muchos de los que presenciaron esta reunión dijeron que no esperaban grandes resultados, pero estaban contentos de que los dos líderes estuvieran hablando.

Compromisos entre ambos países

Este compromiso, por ejemplo, entre el presidente Biden y Xi Jinping, para mí es fundamental porque debería dar un mensaje claro de que estamos aquí para poder trabajar juntos y confiar unos en otros para resolver problemas graves: el clima, los problemas en Ucrania. o Gaza. Hay demasiadas cuestiones polémicas en el mundo y hay que intentar participar. Anwar Ibrahim, primer Ministro de Malasia.

Los analistas dicen que el éxito de la actual cumbre de economías de Asia y el Pacífico, que se celebrará simultáneamente en San Francisco, depende de que las dos economías más grandes del mundo se lleven bien.

Creo que es una reunión importante entre el presidente Biden y el presidente Xi, con el objetivo principal de estabilizar la relación de cara a 2024. Tanto para fines bilaterales como también, muy importante, para la región APEC en general. Los países allí, las economías allí, quieren que Estados Unidos y China tengan algún tipo de modus vivendi, algún tipo de relación estable, particularmente en anticipación de las elecciones de Taiwán en enero y las elecciones estadounidenses en noviembre. Michael Froman, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores.

Cuando se le preguntó a Biden qué le había contado a Xi sobre las elecciones en Taiwán, dijo: «Dejé claro que no esperaba ninguna interferencia».

Singleton, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo a la VOA que interpretó las palabras de Xi sobre la “coexistencia pacífica” de manera diferente, diciendo que “se remonta al lenguaje de la época de la Guerra Fría de Nikita Khrushchev, quien promovió la noción de “coexistencia pacífica” entre Estados Unidos y Unión Soviética. Al igual que hoy, las políticas anteriores encaminadas a la estabilidad ampliaron de manera contraria a la intuición la supervivencia del sistema soviético, tratando a la Unión Soviética como un monstruo inmutable, en lugar de uno cuya desaparición era inevitable”.

Biden dijo que los líderes seguirán hablando. Y el jueves, darán a las otras 19 economías de Asia y el Pacífico un recordatorio visual de dónde se encuentran cada una, cuando los líderes posen para la llamada “foto de familia”, un ritual que es un sello distintivo de estas importantes cumbres.

Con información de La Voz de América.