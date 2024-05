Consternación en un vecindario de El Bronx por muerte de pareja

La muerte de una joven pareja ha conmovido a un vecindario en El Bronx. Los cadáveres de la joven de 22 años y el de su novio, de 24, fueron encontrados dentro de un apartamento en Morris Heights.

Velones fueron colocados en honor a Emely Morales frente a su hogar en El Bronx.

El cadáver de la joven de 22 años y el de su novio Monroe Tillman de 24, se hallaron el jueves dentro de su apartamento en la avenida Davidson en Morris Heights.

“Me sorprendí porque es mi área. Escuché que se habían encontrado dos personas muertas en un apartamento, algo muy desagradable y muy triste para el vecindario de nosotros”, dijo Matilde Félix, residente del área.

En el vecindario los residentes están asombrados.

“Y es deprimente. Esta juventud está yendo por un camino equivocado. Tengo una hija de 21 años, me llegó muy duro eso porque no me gustaría que a una hija mía le pasara algo así”, expresó Irving Rodríguez, quien trabaja en el área.

Según las autoridades, ambas víctimas resultaron baleadas en la cabeza, en lo que creen se trata de un caso de homicidio suicidio.

De acuerdo a amistades, que no quisieron hablar en cámara, la pareja de novios mantenía una relación a veces tumultuosa. La policía investiga este posible caso de violencia doméstica.

En la residencia de la familia de la joven en White Plains Road, su familia no quiso ofrecer declaraciones esta tarde. Los vecinos estaban muy conmovidos al enterarse de la trágica noticia de su muerte.

“Es su madre como se siente, su hija así de esa edad y que haya perdido la vida de esa manera, imagínate, es algo que no se puede como ni pensar”, indicó Zoraida Moscoso, consternada por el hecho.

