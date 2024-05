Choque de trenes en Buenos Aires deja 90 heridos, varios de gravedad

Por el momento se manejan varias hipótesis de que pudo haber causado el choque de trenes.

Argentina- Una formación de trenes de la línea San Martín colisionó contra otra sin pasajeros la mañana de este viernes, dejando un saldo de 90 personas heridas y al menos 30 necesitaron hospitalización de emergencia.

No se reportaron víctimas mortales hasta el momento. Las autoridades locales iniciaron una investigación que está a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rívolo.

Los primeros indicios indican que la locomotora y el furgón estaban detenidos sobre la vía en medio del puente y que el tren de pasajeros, que avanzaba con una autorización escrita, no logró frenar y provocó el impacto inmediato.

Hasta el momento se desconocen las causas que ocasionaron el choque, aunque se manejan varias hipótesis: el robo de cables del sistema de señalamiento y la falla en la comunicación con el tren de pasajeros para habilitar la circulación.

Con respecto a los heridos, el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, dijo: “son más de 90 aproximadamente, de los cuales 30 fueron enviados a distintos hospitales de la ciudad, y 60 de los pacientes son códigos amarillos».

Choque de trenes sin víctimas fatales

A los pasajeros que resultaron afectados de gravedad, se les trasladó a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, y mientras heridos leves recibieron atenciones en el mismo lugar del accidente. De los cuatro maquinistas involucrados en el choque, solo uno necesitó hospitalización.

“Lo principal es que no tenemos víctimas fatales, los perros han peinado los vagones más complicados por el impacto y no encontraron nada”, dijo el titular del SAME a medios locales.

Muchos de los pasajeros entrevistados afirmaron estar vivos de milagro, pues el impacto que sintieron durante el choque los hizo pensar en lo peor, “Nos hicimos mierda todos, no, amigo, estamos vivos de milagro”, se escucha en un video filmado segundos después del choque de trenes del ferrocarril San Martín.

Por Carlos García Nova.