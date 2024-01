América Latina: “La corrupción está carcomiendo a la región”

El continente “se encuentra estancado en la lucha contra la corrupción” sostuvo la consejera para las Américas de Transparencia Internacional, ante los magros resultados obtenidos en el nuevo índice de la organización.

Transparencia Internacional, la primera y mayor organización de lucha contra la corrupción a nivel global, dio a conocer este martes su anual Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), mediante el cual muestra el impacto de este flagelo en el sector público de 180 países y territorios, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy «limpios»).

En su edición para 2023, el índice revela que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción. Esto, precisamente en el sector público.

Y de estos, América Latina, Uruguay y Chile resultaron los países mejor ubicados, con 73 y 66 puntos respectivamente. Es decir, percibidos como con poco nivel de corrupción.

Asimismo, en el otro extremo se ubican Nicaragua y Haití (con 17 puntos) y Venezuela (con apenas 13 puntos), percibidos como muy corruptos.

DW entrevistó a Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de Transparencia Internacional, sobre las causas y perspectivas en torno a la lucha contra la corrupción en la región.

¿Cómo definiría el estado actual del continente en relación con la lucha contra la corrupción?

Luciana Torchiaro: Lamentablemente la región se encuentra estancada en la lucha contra la corrupción. Este año la región obtiene otra vez, por quinto año consecutivo, un promedio de 43 sobre 100 puntos posibles. En el cual 100 es considerado lo más limpio y cero, lo más corrupto-.

Pero no solo eso: en los últimos años solo dos países de 32, Guyana y República Dominicana, muestran avances significativos en la lucha contra la corrupción. Todos los demás están estancados o han empeorado. La corrupción está carcomiendo a la región.

Para revertir la situación hay que identificar las causas: ¿Cuáles son las principales?

Hay muchas, pero yo nombraría en primer lugar la concentración del poder en los Ejecutivos. Además del crecimiento del autoritarismo en ciertos países, como El Salvador, Venezuela y Nicaragua.

Hay otro motivo fundamental, y es la falta de independencia del poder judicial, que es el que debe garantizar la implementación de la ley de manera imparcial. Cuando este poder está debilitado, no solo no controla a los otros poderes del Estado, sino que se empieza a transformar en una maquinaria que responde a intereses particulares y no a los del común de la sociedad.

Y otro factor, que también explica el avance de la corrupción, es la vulneración a derechos fundamentales. Dentro de estos el derecho al acceso a la información, la libertad de prensa, de asociación y de expresión. Esto particularmente lo vemos en Honduras, Guatemala y El Salvador.

La consecuencia directa de esta situación es la impunidad

Así es, cuando el poder judicial es débil, no hay voces por otro lado que denuncian y las que hay, son silenciadas, lo que tenemos es impunidad. Y esto hace que la gente confíe cada vez menos en las instituciones públicas, estas son percibidas cada vez como más corruptas, y a su vez, esta situación de desesperanza da lugar al crecimiento de los populismos.

Con información de DW.