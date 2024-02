Adultos en EEUU dicen Israel ha ido demasiado lejos en la guerra en Gaza, según encuesta

Santo Domingo, RD.- Una nueva encuesta muestra que la mitad de los adultos estadounidenses cree que la guerra de Israel en Gaza ha «ido demasiado lejos». El sondeo de AP-NORC encontró una creciente desaprobación entre los republicanos e independientes por la conducta de Israel en su ofensiva militar en Gaza.

En términos generales, la encuesta muestra que el apoyo a Israel y al manejo de la situación por parte de la administración de Joe Biden está disminuyendo ligeramente en todos los ámbitos.

Según el sondeo, el 31 % de los adultos estadounidenses aprueba el manejo del conflicto por parte de Biden, incluido solo el 46 % de los demócratas. Esto se debe a que el apoyo a Israel tras los ataques de Hamás del 7 de octubre disminuye.

Lamentan victimas como niños producto de la guerra en Gaza

Melissa Morales, una política independiente de 36 años de Runnemede, Nueva Jersey, dice que se encuentra viendo videos y noticias de Gaza a diario. Las imágenes de niños palestinos heridos, huérfanos o sin hogar por los combates en Gaza le hacen pensar en su propio hijo de tres años.

“Simplemente no puedo imaginarme a mi hijo deambulando por las calles, queriendo estar a salvo. Queriendo a su mamá. O simplemente querer que alguien lo atrape”, afirma.

La ofensiva de Israel ha ido demasiado lejos, dice Morales, al igual que el apoyo de la administración Biden.

Biden ha apoyado a Israel militar y diplomáticamente desde las primeras horas después de los ataques del grupo militante Hamas del 7 de octubre, que según Israel mataron a 1.200 personas.

Estados Unidos se ha aislado cada vez más en su apoyo a Israel a medida que el número de muertos palestinos supera los 27.000, de los cuales dos tercios son mujeres y niños. La administración Biden dice que está presionando a Israel para que reduzca las matanzas de civiles y permita la entrada de más ayuda humanitaria.

“Estos niños… necesitan el fin de esto”, dijo Morales. «Es una pelea tan injusta».

Algunos apoyan a Israel, otros lo condenan

John Milor, un experto en ciberseguridad de Clovis, California, que se describe a sí mismo como un independiente con voto republicano, dice que sigue “100 %” detrás de Israel.

Pero Milor nota que más jóvenes en su círculo hablan en contra de Israel. Una visita a un amigo de la familia hizo que Milor se horrorizara cuando el hijastro del hombre denunció a los israelíes como «belicistas».

«Y yo dije: ‘Estás bromeando, ¿verdad?'», relató Milor.

«No es como si pidieran ser atacados, ¿sabes?», dijo Milor por teléfono esta semana. «Y todavía tienen rehenes allí».

La encuesta muestra que el 33 % de los republicanos ahora dice que la respuesta militar de Israel ha ido demasiado lejos, frente al 18 % en noviembre. El 52 % de los independientes dice eso, frente al 39 %. El 62 % de los demócratas dicen que se sienten así, aproximadamente la misma mayoría que en noviembre.

En total, el 50 % de los adultos estadounidenses cree ahora que la ofensiva militar de Israel ha ido más allá de lo que debería, según la encuesta. Eso es un aumento del 40 % en una encuesta de AP-NORC realizada en noviembre.

Con información de la Voz de América.