Estados Unidos .- Un juez federal de Estados Unidos acusó a Martine Moise, viuda del asesinado presidente haitiano, Jovenel Moise, de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio, ocurrido en 2021.

RECOMENDAMOS LEER: Juez busca entrevistar a la viuda Jovenel Moïse con relación a su asesinato

Junto con la viuda también fueron imputados el exprimer ministro Claude Joseph y el exjefe de la Policía Nacional de Haití Léon Charles, quien ahora se desempeña como representante permanente de Haití ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Joseph enfrenta los mismos cargos de Martine Moïse, mientras que Charles tiene acusaciones más graves.

El exjefe policial enfrenta cargos de asesinato, tentativa de asesinato, posesión y porte ilegal de armas, conspiración contra la seguridad interior del Estado y asociación para delinquir.

La orden de arresto para la viuda del exmandatario, fue emitida a finales del año pasado por no reunirse con él para ser interrogada sobre el caso, según un manuscrito legal filtrado la noche del lunes y al que The Associated Press tuvo acceso.

Se recuerda que, En tanto, las autoridades estadounidenses han procesado y extraditado a varios sospechosos, los cuales están vinculados al caso. Cuatro de 11 sospechosos en Miami se han declarado culpables, incluido un oficial jubilado del Ejército colombiano y un exsenador haitiano.

LE PUEDE INTERESAR: Haitianos esperan justicia de su país aclare acusación contra viuda de Jovenel Moïse

La información la obtuvo el diario Miami Herald.