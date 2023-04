Logo de Twitter ha cambiado: ahora es el perro de Dogecoin

Este lunes 3 de abril, los usuarios de Twitter comenzaron a notificar que el logo principal de la aplicación ya no es el pajarito, sino que en su lugar está apareciendo el perrito de Dogecoin.

Así sorprendió el cambio a los ‘twitteros’.

¿Porqué de repente el logo de twitter es el shiba del meme? ¿qué me he perdido? pic.twitter.com/UOn6JFLtRv

Perro Doge Dogecoin es una criptomoneda basada en el meme de internet del mismo nombre, que representa a un perro de la raza Shiba Inu con una expresión divertida.

Se creó en 2013 como una broma, pero ganó popularidad y valor gracias al apoyo de celebridades como el CEO de Twitter, Elon Musk, influencers y comunidades en línea. Perro Doge Dogecoin se usa principalmente para dar propinas en redes sociales, hacer donaciones a causas benéficas o comprar productos y servicios en línea. Su símbolo es Ð y su abreviatura es DOGE.

Ya el 14 de febrero pasado, Elon Musk publicó una serie de tweets con fotos de su perro “Floki”, mismo que es de la raza Shiba Inu, la misma que porta la imagen de Dogecoin. A modo de broma, el magnate CEO de Tesla y SpaceX, escribió que se trataba del «nuevo CEO de Twitter»

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH