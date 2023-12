Por qué nunca debes dormir con el celular al lado

El celular puede provocar una dependencia, para la mayoría, la llegada de las redes sociales se volvió una adicción. Incluso, muchas personas incluso duermen con él en la cama o en la mesa de noche, usándolo justo antes de dormir o como alarma para despertarse. Sin embargo, este hecho supone un problema grave para la salud y los expertos advierten en muchas ocasiones sobre las posibles consecuencias de tener a este tipo de dispositivos tan cerca de la cama.

Los expertos dicen que los problemas más comunes que puedan surgir cuando se trata de dormir se manifiestan por adicciones al móvil. Un estudio británico concluyó que la adicción al móvil entre jóvenes de entre 18 y 30 años estaba asociada a una mala calidad de sueño en casi siete de cada 10 de los participantes.

Un hábito poco saludable

La mayoría tienen el hábito de mirar las notificaciones de sus dispositivos electrónicos justo antes de dormirse. De hecho, esto no es una buena idea, según los expertos. La exposición a la luz azul antes de acostarse puede hacer que el cerebro no segrega suficiente melatonina. La melatonina es una hormona que ayuda a regular el sueño y cuando no se produce lo suficiente, puede provocar dificultades para conciliar el sueño y alteraciones en los patrones de sueño.

Un estudio que se realizó con 435 participantes concluyó en 2019 que la mala calidad de sueño afecta a más del doble. Esto ocurre en las personas que usan sus smartphones antes de dormir durante un tiempo de entre 16 a 30 minutos. Para los que lo usaron durante más tiempo antes de acostarse, el riesgo de dormir mal se triplicó.

Científicos demuestran que el uso prolongado del teléfono celular es capaz de estimular una respuesta neurológica gratificante en el cerebro, lo que provoca adicción a su uso.

Así también, investigaciones científicas concluyeron que la calidad del sueño tiene efectos importantes en la salud y dormir mal puede conllevar una serie de patologías. Enfermedades como la alta presión arterial, enfermedades cardiovasculares, obesidad y accidentes cerebrovasculares.

Con información de: Infobae