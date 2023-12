De esta forma puedes cuidar tu salud mientras disfrutas la época navideña

La época navideña trae con ella muchas risas, felicidad, compartir en familia y con amigos y también los excesos en la ingesta de bebidas y alimentos.

Por esta razón, es importante reflexionar y tratar de disfrutar sin que el cuerpo a comienzo del próximo año nos pase factura.

¿Es posible mantener una dieta saludable, incluso en Navidad?

La respuesta es sí. Según el Dr. Saddam Peña, especializado en medicina integrativa, prestando atención a algunas recomendaciones, se puede cuidar la salud y disfrutar las fiestas navideñas.

Entre las recomendaciones que ofreció el especialista al ser entrevistado en el programa radial Enterados, que se transmite los sábados de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio, están no abusar del alcohol y combinar los alimentos que su cuerpo le permita en cantidades moderadas y según la situación de salud particular.

Por lo regular, en esta época tan señalada se suele juntar toda la familia, lo que provoca que la comida se prepare en grandes cantidades y variedades. Casi nunca prestando atención a los valores calóricos, azúcar, grasas y carbohidratos.

Recomendaciones para cuidar tu salud en la época navideña

Come con moderación para evitar excesos

Aunque no estés acostumbrado al menú navideño que verás durante esta temporada, no hace falta que comas sin control. Muchas veces queremos probar toda esa comida que habitualmente no se encuentra en nuestro día a día, y eso hace que nos pasemos en exceso. Así que, puedes comer de todo, probarlo si es que te apetece, pero mide las cantidades para que tu salud no se vea afectada negativamente.

Introduce comida sana al menú navideño

La Navidad no es enemiga de la comida sana. Siempre habrá forma de introducir alimentos saludables como frutas, verduras o ensaladas en las cenas navideñas.

Disfrutar de la comida no es malo, si sabes cómo hacerlo.

Otras acciones que puedes introducir para mantener una dieta saludable son las relacionadas con los postres. En Navidad son típicos los polvorones o los turrones, pero ¿qué tal la fruta de esta temporada?

Cuidado con las bebidas alcohólicas

Parece que bebidas alcohólicas y menú navideño van de la mano, pero no es así. Es cierto que puedes tomar este tipo de bebidas, pero te aconsejamos que, si tu propósito es mantener tu buena salud, no mezcles diferentes tipos.

Hacer todas las comidas

Todos estos consejos son muy importantes si quieres que esta época navideña no acabe con tus objetivos de dieta saludable. Así que vamos a avisarte de algunos errores típicos que cometen muchas personas. Por ejemplo, la creencia de que es mejor hacer solo una comida, por muy copiosa que sea, y olvidarse del resto. Esta idea de contrarrestar por el número de comidas no va a ayudarte a mantener una vida saludable. Al contrario.

Por eso, es mejor hacer las tres comidas principales, aunque sean más suaves o no tengan tanta cantidad, a hacer solo una.

Correcta hidratación

Uno de los elementos que más se olvida en estos consejos es la hidratación. Muchas veces nos centramos solo en las comidas, pero ¿qué pasa con el agua?

Esto es clave, sobre todo en Navidad. Con una correcta hidratación conseguimos eliminar los desechos que el cuerpo no necesita, que probablemente sean todos esos excesos de la cena navideña…

Por eso, no olvides que, aunque en esta época navideña consumirás otro tipo de bebidas, el agua es fundamental para mantener cuidado tu cuerpo.