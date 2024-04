18 de abril Día Nacional del Locutor; descubre cómo ser un experto de la voz

Cada 18 de abril en República Dominicana se conmemora el Dia Nacional de Locutor. Esta efeméride fue establecida el 2 de abril de 1974 mediante el decreto No. 4476 por orden del entonces presidente Joaquín Balaguer.

En el país actualmente se estima que hay más de 35,000 mil locutores autorizados por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía .

Cómo ser un experto de la voz

Hablar en público puede ser desafiante para muchos, pero con práctica, determinación y pasión, se pueden superar esos obstáculos. El deseo, la dedicación y sobre todo la disciplina son fundamentales para alcanzar el éxito en cualquier ámbito, incluyendo la locución.

Aquí te dejamos algunos tips que te ayudarán a hablar frente a un micrófono y ser un experto de la voz.

Disfrute hablar para una audiencia. No importa si haces el ridículo o no tienes idea sobre qué decir. Cuando pasa eso, el miedo es el que habla y no tú. Suéltate. Con la práctica vas a aprender.

Prepare todo de forma anticipada. Estudia e investiga el guión, para evitar balbucear o en su defensa el inventando de cosas. Ya que como locutor debe ser elocuente y estar informado.

Siempre haz teatro, el más que puedas. Exprésate y que esa voz suene en los oídos de los escuchas. El mensaje debe llegar alto, pero muy claro.

No olvide la autenticidad es importante “ser tú mismo”. La gente quiere conocer a personas igual a ellas. Así se identifican y colaboran. La sinceridad es el primer paso para entablar una duradera amistad.

Es importante cuidar el tono de voz. Los ruidos son muy molestos. Cuida el volumen de tu voz sin ser monótono. Piensa en la cadencia, ritmo y emoción a la hora de hablar.

No estás en la televisión como para leer un teleprompter. Parafrasea, usa tus propias palabras y siempre actúa con naturalidad.

El silencio es tu amigo y debes aprender a manejarlo. Éste ofrece misterio, cambio. No permitas que te controle, todo lo contrario, manéjalo a tu antojo. Lo más importante, respira con tu diafragma.

No muevas el micrófono a lo tonto, mantenlo quiero y a un ángulo en el que pueda obtener tu melodiosa voz. Eso hará la vida más sencilla a los productores e ingenieros de audio.

Fíjate bien en la improvisación. Si tienes un tema muy estudiado, ese que conoces a la perfección, se vale improvisar. La audiencia merece respeto y debes entregarte siempre al máximo. Cuida tus muletillas, elimínalas.

Cuida tu voz como si fuera el más preciado tesoro. Entrena tus cuerdas vocales, articula, vocaliza, pronuncia, proyecta y modula. Todo esto puede ayudarte a mejorar tu carrera como locutor.

Depende de ti mejorar y ser el más profesional frente al micrófono, no olvides seguir los tips.

Feliz día a todos aquellos locutores que con micrófono en mano resuenan con pasión en cada corazón.