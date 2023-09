Conozca los nuevos precios de cabañas de la 30 de Mayo

Durante esta semana, la Asociación de Cabañas y Moteles de la Autopista 30 de Mayo en Santo Domingo anunció el aumento de RD$200 en sus precios.

La justificación de tal aumento es «para poder seguir ofreciendo un servicio de calidad».

Este será aplicado en todas las categorías de hospedaje rutinario.

“Por motivo de los aumentos de costos, de insumos y de operaciones, la Asociación de Cabañas y Moteles de la autopista 30 de mayo ha decidido un incremento de 200 pesos en el precio de las habitaciones en todas las categorías”, dice el comunicado.

Además, indica que sería efectivo a partir del primero de septiembre del año en curso.

¿Cuáles son los nuevos precios?

Las cabañas que conforman esa asociación son: Love, Yes, Si o No, Costa Azul, VP, Míster, Chevere, WiFi, Ok y La Uni.

Aunque los precios entre una y otra son muy parecidos, estos varían dependiendo del tiempo que se utilicen, usualmente van de 2 a 4 horas. También la diferencia monetaria tiene que ver con el tipo de habitación. Antes de que anunciaran el aumento, sus costos oscilaban entre RD$800 y RD$1,900.

Sus tipos son: Sencilla, Semi-Ejecutiva, Ejecutiva, Suite con jacuzzi, Suite con piscina, Vice-Presidencial y Presidencial.

Los precios de “las sencillas” oscilaban entre 800 y 880 pesos dominicanos, ahora costarían entre 1,000 y 1,080.

Asimismo, las cabañas ejecutivas suben de RD$1,150 a RD$1,350. En otros que costaban 900, a partir de la disposición tendrán un nuevo precio de 1,100 pesos.

¿Qué ofrecen las cabañas a sus clientes?

Una cabaña es una especie de motel donde puedes alquilar una habitación por tres o cuatro horas y extenderla por una noche.

Aunque no todas cumplen, según quejas de usuarios, por lo regular las cabañas ofrecen una habitación limpia, televisión, servicio de música e internet.

Según el costo, también podría incluir jacuzzi, luces de discotecas, tubo de baile y hasta un asiento para facilitar las posiciones sexuales.