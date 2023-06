Yailin ‘La más viral’ recibió una pancarta que hacía alusión a Anuel AA y con ira la rompió durante su show

Las controversias entre Yailin ‘La más viral’ y Anuel AA todavía no terminan, debido a que hace poco ella reveló que le solicitó el divorcio y la respuesta no habría sido positiva por parte de él. Además, ella tuvo recientemente un concierto y las sorpresas no faltaron por parte de sus fanáticos que le entregaron una cartulina que decía cosas referentes a él

La cantante Yailin ‘La Más Viral’ este fin de semana realizó una presentación que la mantuvo muy contenta porque fue en Nueva York y a través de las historias de la red social de la camarita anunció el momento de su llegada y lo bien que se sintió con el público que la apoyó en este nuevo paso en su carrera artística.

Sin embargo, hubo una situación que aparentemente le pudo incomodar un poco debido a que uno de sus fanáticos le entregó una pancarta que decía: “Real hasta la muerte y te volviste naaa. Free Yailin”. A su vez, la dominicana pareció haberse llenado de ira y la terminó rompiendo delante de todos.

“Satisfecha con todo el resultado, aun con piedras en el camino lo hicimos. Sin tiempo para ensayar y aun así la gente se lo disfrutó y las cantaron todas conmigo, los amo”, escribió en Instagram, donde cuenta con casi nueve millones de seguidores.

Usuarios opinan del comportamiento de Yailin

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar sobre las más recientes imágenes que se han estado viralizando en las diversas plataformas tras el comportamiento de la dominicana.

A su vez, algunos señalaron que debería ser un poco agradecida debido a que consideran que su nombre dio a conocer gracias a la ayuda del puertorriqueño, dándole mayor reconocimiento en la industria musical.

“Qué pena que la gente pague por ver a esta mujer que no puede cantar”, “La verdad no canta y se ve bastante vulgar, en fin, cada quien con sus gustos”, “¿Por qué le dan tanto nombre a una persona que no canta?”, “Ella debió simplemente dar las gracias y listo”, “Ni elegancia para caminar tiene“, “¿Y qué hará con la hija?”, “Una pregunta, ¿Ella usa pañal?”, “Demanden a quien le hizo la retaguardia”, “Qué onda con ese cuerpo”, “Qué esperpento”, “Por favor, esa mujer qué ridícula, Dios mío, retírate de la música”, “Ella tiene que ser real hasta la muerte, Anuel la puso ahí sin saber cantar”, algunas reacciones registradas en el post.