“La hoja se volteó” ¿El inicio de una guerra musical entre Toxic Crow y La Insuperable?

SANTO DOMINGO.- La ruptura entre los artistas urbanos Toxic Crow y La Insuperable sorprendió a su fanaticada y a las personas que le dan seguimiento a través de las redes sociales. Estos, hace unos días confirmaron públicamente el fin de su relación, tras 17 años de estar juntos y considerársele como una de las parejas más estables de la industria del entretenimiento.

Pese a su separación, La Insuperable aclaró en una entrevista que aún se mantienen trabajando juntos, ya que su ex pareja es su manejador y esto le impide romper lazos por completo.

Nuevos temas de Toxic Crow y la Insuperable

El nuevo tema de La Insuperable, titulado “La Hoja se Volteó” es una adaptación de un tema pegado por el también artista urbano Don Miguelo y aunque muchos entienden que las letras de este nuevo arreglo fue dedicado a Toxic Crow, otros opinan que todo se trata de una estrategia de Marketing para posicionarse nuevamente en las plataformas digitales.

Aunque la intérprete de “Soy Mama” no confirmó que las letras estuviesen dedicadas a su ex pareja, Toxic Crow escribió un mensaje donde afirmaba que la madre de sus hijas nunca le dedicó una canción de amor en 17 años y con 2 meses separados le hizo una tiradera. Este aprovechó y lanzó también un tema titulado “Ya tú no me gustas”.

“Tus ojos llorarán cuando me veas con otra… Ya tú no me gustas por, si las mocas”, dice parte de la canción.

Esto podría convertirse en el inicio de una guerra musical entre los artistas del género urbano.