Dramáticas imágenes de Nueva York cubierta de humo y ceniza

El humo de los incendios que afecta a varias zonas de Canadá ha alcanzado también puntos de la costa este de Estados Unidos, entre ellos la ciudad de Nueva York, cuyo cielo permanece parcialmente cubierto por una neblina que ha obligado a las autoridades a pedir a la población que extreme las precauciones.

El Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos ha advertido de la merma de la calidad del aire en algunas partes del noreste y el Gobierno del estado de Nueva Jersey ha exhortado a los ciudadanos con perfiles de riesgo que limiten la exposición a las partículas que ahora flotan en el ambiente.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha pedido que las personas con problemas respiratorios eviten salir a la calle. Las escuelas públicas ya cancelaron este martes por la tarde las actividades al aire libre como medida de precaución, aunque sí se han celebrado eventos deportivos.

.@NYSDEC has issued a health advisory for today, as smoke from wildfires in Canada is impacting NYC’s air. Limit outdoor activity. People with heart or breathing problems and children and older adults may be especially sensitive. See real-time air quality: https://t.co/HY3wuPBkoC pic.twitter.com/26jFgKW7Uu