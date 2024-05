Scarlet Sky deleita con su nuevo sencillo “Cuando me tocas”

Scarlet Hernández, la talentosa cantante dominicana conocida como Scarlet Sky, presenta su segundo sencillo musical del 2024 bajo la distribución de JN Music Group dirigida por los hermanos Juan Hidalgo y Nelson Estévez.

Un bossa que evoca sensualidad e invita a la seducción y el coqueteo, bajo la producción de Remy Núñez y compuesta por Manuel de Jesús, esta nueva versión del tema que fue un hit a inicios de los 80s en la voz de un grande de la música dominicana Sergio Vargas, con la orquesta de Dioni Fernández y El Equipo, da un giro de 180 grados, en la voz de Scarlet, exponiendo el lado más dulce, sensual y romántico de las letras del tema, con arreglos modernos que se adaptan a las nuevas generaciones.

«Me siento muy feliz y orgullosa con el resultado de esta canción, está tan bien producida e interpretada que me atrevería a decir, es uno de los mejores temas que he interpretado en toda mi vida. Quisiera que mi paso por la música me permita dejar canciones de tanta calidad», dijo Scarlet sobre su nuevo sencillo.

El productor Remy Núñez expresó “Entiendo que ‘Cuando Me Tocas’ es una canción ideal para el talento y la voz Scarlet Sky, ya que ella, representa caribe, sol y arena en su máximo esplendor, además de poseer una ternura y sensualidad ideal para llevar esas letras a un género como el Bossa Nova, y creo que no me equivoque, estoy más que satisfecho con el resultado”.

La canción fue producida en Santiago, República Dominicana, con músicos dominicanos bajo la producción y dirección de Remy Núñez en los estudios Voice Studios.



Batería: Baryan Polibio Santos, Bajo: Abel González, Piano: Misael Cuevas Batista, Guitarras: Abel González, / Remy N. Percusión: Remy Núñez, Coros: Remy Núñez, Mezcla: Wilson Almánzar, Remy Núñez y el mastering de Wilson Almanzar.

Desde hoy, está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello JN Music Group.