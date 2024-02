Usher en el Super Bowl no tenía que demostrar nada

Puede que el Super Bowl de este año pase a la historia como uno de los más curiosos de la historia. Normalmente, los mayores protagonistas del mayor espectáculo estadounidense son, por un lado, el equipo ganador del partido y, por otro, el artista encargado de dar vida al show del medio tiempo.

Sobre el último, no hay más que echar un vistazo a las tendencias en redes para darse cuenta de que este año Taylor Swift acaparó los titulares sobre el evento, a pesar de que el protagonista del show fue uno de los mejores del pop contemporáneo en EEUU: Usher.

Muchos se sorprendieron al descubrir que Usher sería el artista del show del medio tiempo del Super Bowl 2024, ya que hace mucho que dejó de estar presente en las listas de éxitos musicales. Después de varios años de grandes estrellas invitadas, el bombo publicitario por este show de medio tiempo no estaba muy alto. Y, por desgracia, tampoco ha conseguido superar las expectativas.

Gran parte de los fans del formato han mostrado en las redes su decepción en redes ante una actuación con muy poco de espectacular y una producción audiovisual llena de errores.

Pero no todo son críticas. Aquellos que valoran la calidad musical por encima del factor espectáculo aplauden a Usher por su valiente decisión de interpretar sus canciones 100% en directo. Algo que no ha ocurrido en todos los shows de medio tiempo del Super Bowl.

Complicar las actuaciones con movimientos rápidos y grandes acrobacias va en detrimento de la interpretación vocal que se pueda hacer, y Usher no falló ni lo más mínimo en ese aspecto. Hay quienes dicen que, de todos los shows protagonizados por artistas masculinos, el de Usher ha sido el mejor.

«No tienes idea de lo popular que es cantar con pistas pre grabadas hoy en día. Usher estaba bailando y 100% en vivo con su micrófono. Ni siquiera puedo empezar a decirles lo increíble que fue ese espectáculo. Y no sé si obtendrá el reconocimiento que se merece por ello» dice un usuario en X.

You have no idea how popular singing with pre-recorded tracks is these days. Usher was dancing and 100% live on his mic. I can’t even begin to tell you how incredible of a feat that show was.



And I don’t know if he will get the recognition he deserves for it. pic.twitter.com/AgPrhIfZnb