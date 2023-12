Tokischa escupió a sus fanáticos en un evento en Venezuela

Tokischa generó controversia en su primera visita a Venezuela cuando quedó captada en videos donde aparece escupiendo a fanáticos.

La intérprete de Estilazo participó en el Cúsica Fest, un evento musical promovido por Cúsica, una plataforma musical venezolana de larga data. La dominicana era la líder del cartel de artistas y la más esperada por los fanáticos, en su mayoría jóvenes, que acudieron a disfrutar de su presentación.

No obstante, en un momento del evento, descendió hasta el campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar, al este de Caracas, donde se realizaba el evento. Allí sorprendentemente comenzó a tomar agua y a escupir en dirección a la primera fila de espectadores complacidos.

Si bien, para algunos esto forma parte de su espectáculo, otros lo tomaron como un gesto desagradable o asqueroso. Los comentarios en las redes sociales en Venezuela no se hicieron esperar.

«Después de ver todo el revuelo por la presentación de Tokischa ratifico mi pensamiento de que no vuelvo a vivir en Venezuela. No puedo creer el atraso social que hay en ciertos sectores. Hay gente que quiere avanzar, pero el grueso de la población es retrógrada», «Tokischa quebró a Venezuela, no estaban listos para tanto JAJAJJA pareciera que es la primera vez que se enteran de que hay artistas que escupen agua al público y dicen cosas explícitas en sus canciones» fueron algunos de los comentarios.