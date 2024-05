FP denuncia ante JCE y Fiscalía Electoral supuestos delitos electorales

Santo Domingo.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) hizo un llamado a la población para que continúen votando de manera masiva y presentó ante la Junta Central Electoral (JCE) y la Fiscalía Electoral una serie de delitos cometidos durante el proceso.

En una rueda de prensa, desde la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Manuel Crespo, en nombre de la organización, felicitó y reconoció la manera cívica en que los dominicanos han estado acudiendo a las urnas.

“A los que aún no han acudido, le hacemos un llamado para que asistan masivamente a ejercer su derecho al voto”, dijo Manuel Crespo.

En la rueda de prensa, el delegado político del partido Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral (JCE) indicó que la organización puso en conocimiento hoy, al organismo comicial y a la Fiscalía Electoral, de una lista de delitos electorales que se han estado cometiendo, en procura de que las autoridades, de forma inmediata, tomen los correctivos de lugar y apliquen las medidas cautelares y sanciones establecidas en la Ley.

Delitos electorales indicados por la FP que también se remitieron a la Misión de Observación Electoral de la OEA:

1. A las 11: 00 am, en 26 colegios electorales ubicados en el Bronx, New York, no se habían iniciado las jornadas de votación, por diversas situaciones.

2. Se recogieron evidencias de compras masivas de cédulas de identidad y electoral en diferentes zonas del país, específicamente en:

• Circunscripción #3 de Santo Domingo Este: El Tamarindo, Villa Liberación y La Perla;

• Recinto Padre Valentín, Bella Vista, Distrito Nacional;

• Recinto San Juan Bautista, Distrito Nacional;

• Recinto Escuela República de Guatemala, Los Cacicazgos, Distrito Nacional;

• Recintos del Distrito Nacional: El Millón y Villa Juana;

• Varios recintos de Los Alcarrizos;

• Varios recintos en Canta la Reina;

• Varios recintos en San Pedro de Macorís;

3. Se registró un incidente violento, con armas blancas, entre un dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de la organización Fuerza del Pueblo, por la compra de cédula en la Escuela Japón, en la circunscripción #3 de Santo Domingo Este; el dirigente de Fuerza del Pueblo resultó herido.

4. Se tienen reportes de uso inadecuado de las mesas auxiliares, en varios recintos de la circunscripción #2 de Santo Domingo Este, específicamente en:

• Recinto San Vicente de Paul

• Recinto Santo Tomás de Aquino

• Recinto La Milagros

Situaciones con boletas

5. Reportan, a nivel nacional, varias situaciones con boletas pre-marcadas en favor de los candidatos del partido de gobierno.

• Escuela Mandinga, Sector Los Trinitarios, Santo Domingo Este;

• Escuela Villa David, Baní, provincia Peravia;

• Escuela Primaria República de Korea, Los Frailes;

• Recinto Utesa, Mesa 061, Valverde, Mao;

• Monte Plata y Yamasá;

• Colegio 0002A, Liceo Julio Abreu Cuello;

• Colegio 0072 y 0074, Escuela Primaria Rural de la Luisa Placa;

• Colegio 0014, Callejón La Cuaba;

• Colegio 0009, La Jaguita;

• Colegio 0016, La Cuaba;

• Colegio 100, Mamá Tingó;

• Colegio 0067, Mamá Tingó;

6. En varios recintos de votación se observan carpas de la Cruz Roja, donde se advierten compras de cédulas, a pesar de que la Junta Central Electoral, prohibió, vía comunicado, la instalación de las referidas carpas.

7. Se registran denuncias en diferentes puntos del país, donde se les está impidiendo ejercer el derecho al voto, por figurar inhabilitados, por aparecer en el padrón del exterior o excluidas sin motivos algunos del padrón. (Se anexa una relación de casos).