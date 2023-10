Tekashi usó teléfono de Yailin al amenazar de muerte a productor

El expediente acusatorio del Ministerio Público contra Tekashi precisa que el rapero estadounidense utilizó el teléfono de su pareja sentimental Yailin la más viral para amenazar de muerte al productor músical Chamir José Lázaro Capellán, alias Diamond la Mafia.

Precisa el documento que Tekashi realizó videollamadas de corta duración a (a) Diamond La Mafia a través del teléfono de Yailin. Durante las llamadas, el rapero estadounidense le expresaba que llegó a su estudio de grabación para matarlo. Asimismo, que dejó a su equipo en esas condiciones para demostrarle que no estaba jugando. Emplazándolo a que, si él (Diamond La Mafia) «era un hombre», apareciera.

Dichas llamadas se efectuaron luego de que el artista urbano, junto a cinco hombres, agrediera a dos de los trabajadores de Diamond la Mafia, identificados como Cristian Anthony Rojas y Nelson Alfonso Hilario.

Extracto del documento acusatorio del Ministerio Público

Cabe destacar que el Ministerio Público solicitaba la comparecencia de Yailin, que se encontraba en el mismo lugar donde ocurrió la presunta agresión protagonizada por Tekashi, «para entrevistarla y realizarle las evaluaciones correspondientes».

Sin embargo, la exponente urbana dominicana y pareja sentimental de Tekashi no comparece ante la justicia dominicana. Tras el suceso, solo difundió un video -mientras el rapero estadounidense se dirigía a la audiencia judicial- donde aseguró que no es víctima de maltratos físicos o verbales por parte del rapero estadounidense.

«Esperemos que Dani (en referencia a Daniel Hernández, nombre de pila de Tekashi) salga pronto. Yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no es. Última vez que hablo del tema. A mí nadie me ha golpeado, nadie me ha hecho nada y lo que viene es saco de música», refirió Yailín.