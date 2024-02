Shakira estrena romance: se filtra la letra de su nueva canción

La reconocida cantante colombiana Shakira se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales luego de que se filtrara la supuesta letra de una canción que estaría lanzando en los próximos meses.

Alguien compartió el fragmento de la canción a través de las redes sociales y el medio Marca lo capturó antes de que desapareciera misteriosamente. La letra filtrada dice:

Otra vez me dieron ganas y te llamé, andaba sola y te busqué para que me tortures, ya lo sé. Era una trampa y volví a caer, andaba sola y te busqué. Ya me estoy encariñando demasiado contigo dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo, no es justo conmigo.

