Prince Royce reaparece tras enfermedad: «Dios me salvó la vida»

El cantante Prince Royce sorprendió a su fanaticada con un video en su reaparición luego de la terrible enfermedad que sufrió.

Este jueves 20 de abril, se celebrarán los premios Latin American Music Awards 2023, que los artistas más destacados de la industria musical latina y en la que el intérprete de Corazón sin cara estuvo presente.

Por su parte, Prince Royce estaba en la rueda de prensa. Los medios presentes aprovecharon la oportunidad de preguntarle sobre cómo seguía, luego de las publicaciones que hizo en su perfil de Instagram sobre una reacción alérgica que padeció.

“Realmente Dios me salvó la vida”, “No sé todavía, realmente, y no que yo sepa para ser sincero, y no sé todavía realmente qué pasó”, fueron algunas de sus palabras.

Prince Royce estará en la noche de este jueves 20 de abril en los citados premios donde se le rendirá un homenaje por sus 15 años de su carrera profesional.