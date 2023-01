Por este motivo Evaluna siempre está en los conciertos de Camilo

Se ha revelado el motivo por el cual Evaluna Montaner siempre está en los conciertos de su esposo Camilo. Los seguidores comprendieron la tierna razón que hay detrás del polémico tema.

Después de semanas donde se murmuraba una posible separación de Evaluna y Camilo, los cantantes han dado declaraciones públicas sobre el tema. Ricardo Montaner también envió un contundente mensaje a todas esas personas que crean noticias falsas con pocos soportes, incluyendo la separación de la pareja.

Ahora Camilo ha revelado la razón del porqué su esposa siempre debe acompañarlo a todos los conciertos y viajes que realiza.

Evaluna siempre está presente en cada concierto que ofrece Camilo

En una entrevista que el cantante ofreció cuando estaba próximo a nacer Apolo, hijo de Mau Montaner con Sara, el músico reveló que su esposa y su hija se quedaron acompañando a los nuevos padres, mientras él debía cumplir un compromiso laboral por tres días.

El artista siguió explicando que nunca viaja sin su esposa y su hija por miedo a perderse algún nuevo descubrimiento de su bebé, pues aún está en etapa de querer descifrar el mundo.

«Los primeros tres días en que me despego de mi esposa y mi hija y cuando volví mi hija estaba haciendo unas cosas con las manos nuevas y todo y yo dije: pero, tres días, o sea la gente que se va a un viaje… Estaba saludando con la mano, y cuándo yo me fui estaba empezando a hacerlo y ahora ya está, le falta decir, buenas, siga… Me lo perdí, y yo dije, no más, no vuelvo a viajar sin ellas«, finalizó Camilo.