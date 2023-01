Camilo y Evaluna responden oficialmente sobre su separación

El matrimonio conformado por los cantantes Camilo y Evaluna respondió de una grata manera a los rumores de separación que en los últimos días han estado circulando en todas las redes sociales. La pareja zanjó la controversia con un mensaje y dejó con la boca abierta a más de uno.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Evaluna Montaner aclaró los rumores de una presunta separación de su esposo Camilo.

La pareja vió como en redes sociales se expandía el rumor de que estaban pasando una fuerte crisis matrimonial producto de varias diferencias que ambos tenían.

Pero ahora, con su más reciente aparición en redes, la hija del cantante venezolano Ricardo Montaner dejó en claro que ella sigue más enamorada que nunca de su esposo.

En el post que publicó en Instagram, Evaluna dejó un extenso párrafo donde habló de todo lo vivido en el año 2022. Algunos de los cortes más resaltantes y en dónde nos confirmó que todo está bien con Camilo fueron estos.

“Me volví más y más loca por mi esposo, me sentí más cerca de mi familia y amigos, me leí 12 libros desde agosto hasta hoy más de lo que había leído en toda mi vida. Y me emociona terminar el año en casa, cerca de la gente que amo. Esperando empezar el 2023 con retos nuevos, más viajes, más descanso, más conciertos, más familia, más recetas, más carcajadas, más DIOS en mi vida, y más amor de Él para compartir con todos. Feliz año familia linda. Prometo que estoy presente siempre. Los amo”, concluyó su emotiva publicación.

Evaluna Montaner, sobre los rumores de separación de Camilo