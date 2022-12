Revelan el rostro de Índigo, la hija de Camilo y Evaluna Montaner

Durante el proceso de gestación y ante el nacimiento de Índigo, la hija de Camilo y Evaluna Montaner, la familia dio mucho de qué hablar. Durante su tiempo de vida -casi un año-, muchos han querido conocer su rostro, aunque sus padres prefieren mantenerlo en privado.

Pero un fanático «rompió» la decisión de los Montaner. Éste tuvo la oportunidad de verlos en un aeropuerto, grabarlos y así revelar al mundo la carita de la bebé.

“Camilo y Evaluna acompañados de su bebé Índigo”, con esa frase Isabel, la fanática, tituló el material que se ha vuelto viral.

En una nueva aparición pública, el abuelo de la criatura, Ricardo Montaner, hizo mención al tema.

“No, no fueron paparazzi, fue un fan de Cami y Eva, no pasa nada. Bueno, algún día tenía que pasar, pero no pasada nada la verdad a parte, gracias a Dios, es hermosa”, dijo.

Además, estuvieron celebrando el gran éxito de su programa. “Muy contento, muy feliz porque como familia estamos celebrando. Para nosotros era muy importante venir a México a darles las gracias porque teníamos una expectativa para cumplir en 12 semanas, en 3 meses, y lo logramos en 6 días. Quiero que sepan que lo más importante de todo es que México se convirtió en el país que más horas de streaming consumieron de la serie”.