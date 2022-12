Natti Natasha no ha tenido relaciones con Raphy Pina en la cárcel

Natti Natasha y su pareja Raphy Pina en el pasado tenían relaciones sexuales a diario, según dijo la propia cantante en una entrevista. Pero también confesó que desde que el productor musical está en la cárcel, no han podido tener un acercamiento íntimo.

La intérprete de Mamiii comentó que no existe un día específico para visita conyugal en la penitenciaría donde está Pina. “En la federal no. Lo he visitado sí, pero hay un plástico, por el covid-19 no te dejan tocarlo ni nada”, confesó en el programa de radio El vacilón este fin de semana.

“Todos los días (teníamos sexo), jurado, jurado, claro que sí”, reveló sobre el tema. La latina le ha dicho al productor boricua que, una vez en libertad, firmarán un “contrato” para recuperar todo este tiempo perdido, aseguró a su entrevistador mientras sonreía.

“Ya le dije: Mira, te estoy esperando por segundo, cuando tú salgas vamos a hacer un contratito, normal, que diario eso tiene que estar ahí”, bromeó en el podcast.

Natti y Raphy, amor a la distancia

En los últimos días la pareja volvió a dar muestras de su amor, a pesar de la distancia y las críticas porque la artista ha seguido adelante con su vida: “Es importante ocupar la mente”, dijo. “Cada vez que uno se despierta, recuerda qué es lo que está pasando en el momento, y uno dice: Espérate, vamos positivos, porque una tiene que darle esa buena energía”, agregó refiriéndose a la familia.

La pasada semana Natti cumplió 36 años y, para sorpresa de sus fans, logró pasar esta fecha junto a su esposo Raphy. El famoso productor continúa recluido en una cárcel de Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde cumple sentencia por posesión ilegal de armas desde el pasado 24 de mayo de 2022.

La buena noticia la reveló la misma cantante en sus redes sociales a través de una publicación en Instagram. Con un emotivo mensaje, la cantante de Sin Pijama y Criminal también mostró que el empresario, y padre de su hija, le envió un lujoso regalo: una camioneta blanca, Mercedes Benz que tiene un valor cercano a los 250 mil dólares.