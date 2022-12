Desde la cárcel, Raphy Pina sorpende a Natti Natasha con yipeta

Natti Natasha vivió un cumpleaños un tanto «inusual» este año. La artista viajó con su hija Vida Isabelle a Carolina del Norte, donde está encarcelado su Raphy Pina, para poder estar con él en su 36 aniversario de vida. Juntos pudieron estar dos horas charlando y viéndose a través de una lona de plástico que les impedía tocarse, pero eso no fue inconveniente para disfrutar juntos de este día en familia.

Pero las sorpresas para la reguetonera dominicana por su cumpleaños no se quedaron en la visita que le hizo a su pareja, porque al aterrizar en Miami le estaba esperando un regalazo de parte del productor

puertorriqueño: un todoterreno Mercedes blanco

Al llegar a la Ciudad del Sol con su hija, la intérprete se encontró con las cámaras que captaron el momento en el que ella descubrió el impresionante regalo que le había hecho Pina.

«Solo faltaba esto en un tu bucket list. Todo lo demás lo has conseguido gracias a Dios. Siempre supe que es tu único carro favorito, pero siempre quise ser tu único chofer para no separarnos. Ahora en lo que regrese te toca hacer las diligencias. Que la disfrutes, porque te has ganado 10 de ellas pero con una basta», se lee en la nota firmada por Raphy que dejaron sobre el carro junto a un ramo de rosas.

Por su parte, Natti Natasha compartió el momento y unas emotivas palabras para Raphy Pina en su cuenta en Instagram.

«Lejos, pero aquí . Nunca dejas de sorprenderme , nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo, y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo, mi media mitad . Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada , y eso 👀 que me las llevo todas lol . GRACIAS porque se que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa llorar contigo de la felicidad lol 😝

TE AMO PARA SIEMPRE

Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado .

DIME DIME DIMEEEE MUÑECOTEEEEEEEEEEE», escribió.