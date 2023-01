Miss Universo 2022 confiesa que no se ha bañado en lo que va de año

R’Bonney Gabriel, la nueva Miss Universo 2022, dió algunas declaraciones acerca de como vivió toda la experiencia durante la concentración del certamen. En ellas confesó algo que dejó atónitos a muchos: no se bañaba para no perder su bronceado.

Pese a que el verdadero tema de conversación de la más reciente edición del Miss Universo fue las acusaciones de fraude por parte de gran parte del público y númerosos medios de comunicación, la nueva soberana de la belleza universal ahora sorprende con una serie de declaraciones que impactan a muchos.

La jóven de 28 años confesó en una entrevista a Insider que no se bañó ni lavó el pelo durante todos los días que duró la concentración. Esto a causa de unos productos que le agregaron en su cabello y su piel, con el fin de que luciera radiante.

«La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el pelo en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero», confesó la Miss Universo 2022.

Con respecto al bronceado de su piel, la estadounidense afirmó que se sometió a un tratamiento de bronceado para fortalecerse sobre el escenario. Por lo que aplicar grandes cantidades de agua en su piel podía jugar en contra de sus aspiraciones y perder el tono de piel que había logrado.