Mariah Carey enfrenta demanda por plagio por «All I Want For Christmas Is You»

Estados Unidos.- La icónica cantante Mariah Carey se encuentra nuevamente en el centro de una controversia legal, recordemos que anteriormente había enfrentado cargos por por supuesto plagio de su famosa canción navideña «All I Want For Christmas Is You».

Esta no es la primera vez que la artista enfrenta acusaciones de esta naturaleza, lo que agrega un nuevo capítulo a la larga disputa legal.

Carey enfrenta una segunda demanda por copiar a Andy Stone, integrante de Vince Vance & The Valiants.

El músico, asegura que «All I Want For Christmas Is You» de Mariah Carey infringió sus derechos de autor en la canción del mismo nombre que él escribió en 1989.

Fox News Digital obtuvo la denuncia hecha por Stone, quien acusa a Carey y su equipo de copiar la «estructura compositiva» de su canción.

De igual manera Andy afirma que Mariah copió directamente la letra de su canción de 1989 y aproximadamente el 50 por ciento de la canción infringe los derechos de autor.

Por otra parte, Stone había demandado a Carey por primera vez en junio de 2022 en un tribunal de Luisiana antes de desestimar el reclamo cinco meses después.

Fuente: uniradiosonora.com