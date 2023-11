Mariah Carey se ‘descongela’ para dar inicio a la época navideña

Con la misma puntualidad de cada año, Mariah Carey aparece cada 1 de noviembre para desempolvar los adornos navideños y revivir el espíritu de la Navidad. De esta manera, gracias a su aviso, millones de personas en todo el mundo ya pueden empezar a montar sus árboles y ponerse jerséis de renos.

Este 2023, Carey ha decidido marcar el comienzo de la temporada navideña de una manera bastante original. A través de un video, la cantante nos muestra cómo, al llegar la medianoche del 31 de octubre, una caja fuerte se abre para revelarla a ella dentro de un bloque de hielo.

Un grupo de personas disfrazadas con trajes típicos de Halloween se encargan de descongelarla usando secadores de pelo. Con esta inestimable ayuda, la cantante tiene las fuerzas suficientes para exclamar su famoso “¡es la hora!” y liberarse así del hielo que la ha tenido congelada desde que acabaron las navidades pasadas.

Ya sin las ataduras del hielo, Carey puede entonar su célebre All I Want For Christmas Is You junto con otro grupo de personas, que esta vez van vestidas con motivos navideños, rodeados de nieve y visiblemente felices por la llegada de la Navidad.

Así, la intérprete estadounidense, que en su momento no vio con buenos ojos lanzarse a cantar este himno, ha vuelto a confirmar que es la Reina de la Navidad, un título que sus fans le han otorgado y que ella ha sabido mantener con gracia y humor.