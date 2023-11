Así es “Now and Then”, la última canción de The Beatles terminada con inteligencia artificial

La canción Now and Then, descrita como el último tema de The Beatles e interpretada por John Lennon, se presentó este jueves. El tema incluye la voz de todos los integrantes de la famosa banda británica, que décadas después de haberlo escrito, finalmente está disponible para todos los fanáticos del cuarteto de Liverpool.

Este emotivo lanzamiento se creó gracias a la intervención tecnológica. Lennon compuso y grabó la canción en su casa en Nueva York a finales de la década de 1970, y la demo fue entregada por su esposa, Yoko Ono, a los miembros restantes de The Beatles en 1994.

Después de la muerte de Lennon en 1980 y la de George Harrison en 2001, la canción quedó guardada en un armario durante años. Finalmente, más de dos décadas después, Paul McCartney y Ringo Starr retomaron el trabajo en el tema utilizando inteligencia artificial para aislar la voz de Lennon en el demo de la canción.

A través de un comunicado, Sir Paul McCartney compartió su emoción de volver a escuchar la voz de Lennon, sobre todo después de haber pasado más de 40 años desde que el célebre músico fue asesinado por Mark David Chapman.

“Ahí estaba, la voz de John, cristalina. Es muy emotivo. Y todos tocamos en ella, es una grabación genuina de los Beatles”.

Hace 50 años de su partida

El baterista Ringo Starr también habló de sus sentimientos tras compartir una canción con John Lennon a 50 años de que The Beatles le dijo adiós para siempre a sus fanáticos.

“Ha sido lo más cerca que hemos estado nunca de tenerle de vuelta en la habitación, así que ha sido muy emotivo para todos nosotros. Era como si John estuviera allí, ya sabes. Está muy lejos”.

McCartney y Starr trabajaron minuciosamente en la canción, incluyendo los ajustes al bajo, la adición de la batería y cuerdas por músicos de Capitol Studios, al tiempo que preservaban las partes de guitarra de Harrison de 1995. Junto a la pieza, un documental sobre la creación de Now and Then ha llegado a Disney+ a cargo de nada menos que Peter Jackson. En este, McCartney mencionó que este trabajo les permitió revivir los recuerdos con Lennon y Harrison, aumentando así la importancia histórica del tema.

El hijo mayor de Lennon dice estar emocionado

Sean Lennon, hijo de John Lennon, también destacó la emotividad de escuchar a los integrantes trabajando juntos después de tantos años de la ausencia de su padre. Para él, “Now and Then” es la última canción que podrá reunir a su padre, Paul, George y Ringo.

“Fue increíblemente conmovedor oírles trabajar juntos después de todos los años que mi padre había estado ausente. Es la última canción que mi padre y Paul, y George, y Ringo, harán juntos”, declaró el hijo mayor de John en entrevista para CNN.