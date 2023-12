Manuel Turizo y su madre en polémica en Instagram por beso

El cantante colombiano de música urbana e intérprete de “una lady como tú”, Manuel Turizo, subió una foto a su cuenta de Instagram en la que está en un avión privado, sentado al lado de su madre Diana Marcela Zapata, donde ambos están dándose un beso en la boca.

Turizo para acompañar la fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram, escribió “por fin en casa”.

Manuel Turizo y su Madre Diana Marcela Zapata.

Puede que esto sea un acto común entre la familia del intérprete de «La bachata«. La fotografía ha desatado polémica entre sus seguidores, quienes de inmediato reaccionaron al respecto. «Sí, tiene problemas psicólogos por besar a su mamá en la boca, lo digo desde mi punto profesional como psicóloga», mencionó una seguidora.

Reacciones de seguidores

En la publicación de Instagram, sus seguidores de inmediato se lanzaron a comentar, con opiniones positivas y otros no muy buenos para el cantante, como: “Porque se besa en la boca con la mamá, o sea, no mmmes”, “Que extraño que bese así a su mamá”. Mientras que otros comentaban con emojis de corazón, que al parecer no fue un disgusto para estos.

En la publicación de Instagram, sus seguidores de inmediato se lanzaron a comentar, con opiniones positivas y otros no muy buenos para el cantante, como:»¿Por qué Manuel Turizo besa a su mamá en los labios?»; «Por qué normalizan los besos en la boca con los padres»; «Por qué se besa en la boca con la mamá, es decir, no mames»; «Está raro besar a la madre en la boca, más que todo»; «Veo que no fue tanto en los labios, aunque sí se ve poquito mal». Mientras que otros comentaban con emojis de corazón, que al parecer no fue un disgusto para estos.

Sobre Manuel Turizo

En otras imágenes, Manuel Turizo parece estar feliz de reunirse nuevamente con su madre tras una apretada agenda de trabajo.

Principalmente conocido por su canción «Una Lady como tú», tema con el cual logró obtener mayor reconocimiento internacional en América Latina, España, Italia y Portugal. En 2018, el vídeo oficial de la canción llegó a los mil millones de visualizaciones en YouTube.

En 2023, incursiona en otros géneros musicales como la bachata y la electrónica, estrenando sus sencillos promocionales «La bachata», «Despecho», «Éxtasis» (con María Becerra) y colaboraciones con Marshmello y Sebastián Yatra.

Con información de: People en Español