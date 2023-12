Lo que se sabe sobre separación de Bad Bunny y Kendall Jenner

Bad Bunny y Kendall Jenner terminaron su relación amorosa, según fuentes cercanas a la pareja. Bad Bunny y la modelo estadounidense fueron vistos juntos por última vez en una fiesta de octubre pasado, donde Bad Bunny se desempeñó como anfitrión e invitado musical.

Se recuerda que los rumores de su relación comenzaron en febrero, cuando los vieron en una cita doble con Hailey Bieber y Justin Bieber, la relación de Bad Bunny y Jenner escaló durante la primavera, cuando se encontraban cabargando a caballo y disfrutando juntos del festival Coachella. Durante el verano, vivieron vacaciones en Idaho, donde una fuente indicó que la pareja “parecía enamorada y muy seria”. En septiembre, volvieron a ser vistos juntos en la semana de la moda en Milán, donde asistieron al desfile de Gucci para la temporada primavera/verano 2024 antes de que Jenner participara en la pasarela de Versace.

Ese mismo mes, Bad Bunny brindó una entrevista donde, entre varios temas, brindó algunos detalles de su relación con Kendall. Para entonces, el romance iba por buen camino, y aunque descartó la idea de casarse o tener hijos en un futuro próximo, consideró que algún día podía llegar a tener ese estilo de vida. Así mismo, reiteró su descontento con el público que cree conocer todos los detalles de su vida.

“No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada, y realmente no quiero que lo sepan”, dijo Bad Bunny a Vanity Fair.

La pareja tenía una conexión profunda

A pesar de que el intérprete de Tití me preguntó prefiere mantener su vida privada fuera del ojo público, Bad Bunny admitió haber mejorado su inglés por alguien especial en su vida, y de inmediato se especuló que se trataba de Kendall. “Con algunas personas, hablo inglés, con algunas personas específicas”, declaró el artista. “Con una de ellas, no podía hablar antes”.

Benito Martínez Ocasio y Kendall Jenner comenzaron a salir luego de la mudanza del reggaetonero a Los Ángeles, en donde los presentaron amigos comunes. Aparentando una relación casual al principio, conforme avanzaban los meses, la fundadora de 818 Tequila y el famoso cantante demostraron tener una conexión más profunda. Pero, no se ven juntos tanto en eventos de entretenimiento como en el ambiente de la moda.

Hasta el momento, ningunos anunciaron nada al respecto. Se presume, que tomando en cuenta lo reservado que es Benito, es probable que no haya más información de su lado. Sin embargo, Kendall recién compartió en redes imágenes de un viaje que hizo a esquiar, reiterando que fue por su cuenta.

Con información de: Infobae