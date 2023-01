Lo que dijo Elaine Féliz de la polémica con Shakira

La comunicadora y conferencista, Elaine Féliz, ofreció su postura sobre el debate que se mantiene en las redes tras el lanzamiento del nuevo tema de Shakira y Bizarrap, donde ‘le tira’ a su ex Gerard Piqué y a su novia, Clara Chía.

El debate está claramente en dos orillas. Mientras muchos apoyan y celebran el tema de la colombiana como una muestra de empoderamiento femenino, también es cierto que aún hay quienes no disfrutaron del todo la letra de este nuevo sencillo.

Incluso, existen personas que argumentan que la colombiana no tiene moral para desprestigiar las acciones que ha realizado su ex, ya que ella llegó a su vida cuando aún estaba de novia con Antonio de la Rúa, por lo que esta canción les resulta hasta ofensiva o de mal gusto, sobre todo porque sus hijos quedan expuestos ante esta guerra sentimental que la cantante no ha parado de mostrar en sus canciones, sin saber las consecuencias de ello.

Precisamente sobre este último particular opinó la educadora en salud sexual a través de su cuenta en la red social Twitter.

Lee también Ana Simó sobre Shakira: No hay cosa más peligrosa que una mujer despechada

Lo que dijo Elaine Féliz sobre Shakira y Piqué

«Me pregunto: cuando Piqué le fué infiel con Clara y la llevó a la casa de ambos, salió en una entrevista en vivo que hizo mientras ella estaba en la casa y se exhibía con ella públicamente, ¿Nadie pensó en los hijos y el daño que esto le ocasionaría?» escribió Féliz.

Luego, en otro tuit, escribió. «Aunque ella no hubiese hecho las canciones en las que ha expuesto su dolor por la traición, no hay forma de que sus hijos no se hubiesen enterado, sencillamente, porque son hijos de dos figuras muy públicas, y las acciones de su padre se encargaron de mostrar todo».

Elaine Féliz ha estado en la agenda noticiosa de enero luego que a inicios de este mes denunció que su hija fue víctima de racismo al no dejarla ingresar a un centro de diversión del Distrito Nacional.