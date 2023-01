Elaine Féliz denuncia impiden entrada de su hija a centro de diversión

La comunicadora y conferencista, Elaine Féliz, denunció que su hija fue víctima de racismo al no dejarla ingresar a un centro de diversión del Distrito Nacional llamado «Amazonia Club».

Féliz, a través de sus redes sociales, posteó un video del incómodo momento que sufrió su hija, quien además tenía tres años que no visitaba el país, donde el portero de la discoteca no la dejaba entrar porque a su juicio no estaba vestida de manera formal.

La experta en salud sexual colgó un video en su cuenta de Instagram (@Elainefeliz1) en el cual se observa a la joven y su padre tratando de obtener una explicación del hombre que funge como seguridad en la puerta del referido club.

En el audiovisual se aprecia como el empleado del club justifica que la joven no está vestida con saco o de manera formal.

Sin embargo, tanto la joven como su padre, Víctor José García le increpan al empleado del centro de entretenimiento que este dejó pasar previamente a varias personas que no cumplían con el código de vestimenta la que hacía referencia, inclusive, varias de las amigas de la hija de la periodistas lograron pasar, además de otras personas con calzado deportivo y pantalones cortos.

La comunicadora manifestó su indignación ante el bochornoso acto racista del que fue víctima su hija.

Publicación completa

Mi hija vino a pasar la navidad con nosotros y ha sido mágico tenerla aquí luego de 3 años sin compartir con ella en esta época.⁣

⁣

Sin embargo, anoche salió con sus amigas y decidieron visitar Amazonia @amazoniaclubrd y el portero que se llama Santiago, dejó pasar a sus tres amigas que estaban vestidas igual que mi hija, menos a mi flaca.⁣

⁣

La excusa que puso fue que tenía que ir en “tacos” (zapatos altos) para intentar disimular su discriminación por el cabello de mi hija.⁣ Todas tenían zapatos bajitos, pero la única que tenía el cabello rizo era mi hija.

⁣

¿En serio?⁣

⁣

Ella, muy frustrada llamó a su papá para que la fuera a buscar.⁣

⁣

Su padre @victorjosegarcia se bajó para confirmar la información y tratar de entender la razón y lamentablemente, el resultado fue el mismo.⁣

De hecho, delante de mi hija había una joven en shorts y blusa corta que sí pudo entrar.

⁣

Yo que trabajo en la deconstrucción del racismo y de los demás sistemas de discriminación social me rompe en 2 vivirlo en mis propias carnes.⁣

⁣

Exactamente lo mismo le pasó cuando vino en verano, no la dejaron entrar a La Gloria Rooftop @lagloriarooftop (foto con el vestido negro) sin darle ninguna justificación válida.⁣

⁣

Y NO me digan que “son lugares que tienen el derecho de discriminar” porque son “privados”; estos son lugares de entretenimiento, abiertos al público, NO son clubes con membresía, NO son establecimientos con alguna restricción pública que limite la entrada de personas que van a consumir y a bailar.⁣

⁣

La discriminación es VIOLENCIA, es exclusión y bloquea derechos humanos que no deberían discutirse.⁣

⁣

Me duele que esto siga sucediendo en un país donde predomina el pelo rizo, donde las identidades negras tienen que seguir “transformándose” para ser respetadas.⁣

Esto no se trata de mi hija, esto es un tema que nos atraviesa a todos los humanos que habitamos sociedades racistas.

⁣

#nosladiscriminación