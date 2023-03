«La Suegra» de Romeo Santos prohibida en las radios de RD

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) emitió la resolución No.001/2023,

donde prohibe de manera unánime la difusión del tema musical “La suegra”, interpretado por Romeo Santos.

Esta decisión se toma después de considerar que el lenguaje utilizado en la canción es inapropiado, desconsiderado y atropellante.

Joseph Báez, presidente de la CNEPR, selaó que las expresiones inapropiadas contenidas en la canción «La Suegra» son «era tu maldita madre» y «porque tiene un doctorado en joderme». El tema en cuestión forma

parte del álbum Fórmula Vol.3, que está disponible en el mercado desde septiembre del año pasado.

La medida adoptada por la CNEPR se basa en el argumento de que tanto la radio como la televisión, al igual que los espectáculos públicos, tienen la función de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana, con el fin de fortalecer e integrar a la sociedad en su conjunto.

¿Qué dice el tema «La Suegra» de Romeo Santos?

Compadre, Romeo

Dígame que usted va a hacer con esa suegra suya

Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar

¡Mami!

Romeo Santos contigo

Descubrí nuestro problema

No fue efecto ‘e cuarentena

Era tu maldita madre de metiche y bochinchera

De metiche y bochinchera

Yo que fui tan bondadoso

Le abrí las puertas de mi hogar

Pero si yo me descuido

Te hace ponerme el divorcio

Tú me pones el divorcio

Y no me digas «Mamá te quiere»

Porque tiene un doctorado en joderme

Es evidente, tu corazón me gané

Y la bendita bruja no quiere vernos feliz

En su cumpleaños, le vo’a hace’ un regalo

Un buen cafecito, pero envenenado

Cuando se desmaye, la monto en mi carro

Y de una barranca pa’bajo, se la lleva el diablo

Y no me digas «Mamá te quiere»

Porque tiene un doctorado en joderme

Es evidente, tu corazón yo gané

Y la bendita bruja no quiere vernos feliz

En su cumpleaños, le vo’a hace’ un regalo

Un buen cafecito, pero envenenado

Cuando se desmaye, la monto en mi carro

Y de una barranca pa’bajo, se la lleva el diablo

Ahí está sonando

Una guitarra de bajos recursos

Pero muchas ambiciones

¡Suena, Martire’!

Tú (uh, uh, uh)

En medio de este revolú (uh, uh, uh)

Mi amor, yo a ti te compadezco

Pero tengo fundamento

Pa’ enfrentar a tu mamá

Y su maleficio terminar

Y como la vieja no se va

Mi plan lo tengo que tramar

Viene

En su cumpleaños, le vo’a hace’ un regalo

Un buen cafecito, pero envenenado

Cuando se desmaye, la monto en mi carro

Y de una barranca pa’bajo, se la lleva el diablo.