Célinee Santos Frías se corona como Miss República Dominicana Universo 2024

La representante de Distrito Nacional, Célinee Santos Frías se coronó como la nueva Miss República Dominicana Universo 2024, en un evento que se celebró en el Centro de Convenciones de Sambil.

La beldad representará la nación caribeña en México el 28 de septiembre para el Miss Universo 2024.

El evento fue transmitido en vivo por Color Visión Canal 9 y conducido por Yokasta Díaz, quien se desempeña como locutora profesional y Paloma Almonte, comunicadora de entretenimiento y deporte.

Venció a 17 candidatas tras semanas de ensayos y preparación. Previamente, compitió en el Miss International 2023, donde se alzó como 4ta finalista.

“Definitivamente la mujer dominicana tiene determinación, que es con la palabra que yo me identifico. La mujer dominicana cuando decide hacer algo y obtener algo, lo logra. Por ejemplo, mírenme aquí, es la segunda vez que participó en el Miss República Dominicana Universo porque tengo determinación, porque confío en mí, porque confío en mis principios y valores que mis padres me han inculcado y es lo que quiero demostrarle no solo a República Dominicana sino también al Universo la determinación que tiene República Dominicana”, respondió Célinee para sellar su triunfo en el certamen.

Premios especiales: Miss Elegancia: Alba Blair, Jarabacoa; Miss Fotogénica: Melissa Nuñez, Comunidad Dominicana en USA; Mejor Cuerpo, Rocío Vazquez, Bahoruco; Miss Comunicación: Miyuki Cruz, Comunidad Dominicana en Japón

Top 12: Crisania Fajardo, Miss Bávaro; Mery González, Miss Com. Dom. en Venezuela; Lourdes Madera, Miss Valverde; Marleny Dorville, Miss Puerto Plata; Mariela Mota, Miss Santo Domingo Oeste y Miyuki Cruz, Miss Com. Dom. en Japón.