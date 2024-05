Diputado llama a fiscal titular de Monte Plata tomar consideración en caso de ciudadano enfermo

Monte Plata.-El diputado Román de Jesús hizo un llamado este martes a la fiscal titular de Monte Plata, Ramona Santana Uceta, a tomar en consideración sobre el caso del líder comunitario José Payano (Boche), quien se encuentra detenido en el destacamento de Yamasá, por rebeldía, tras alegadamente no presentarse a audiencia luego de resultar acusado de difamación e injuria.

El legislador manifestó que Boche asistió a una de las audiencias, pero que no pudo asistir a las demás por los problemas de salud que presenta.

El diputado de la provincia Monte Plata indicó “Payano está presentando problemas de hipertensión y diabetes crónica. Está en un problema de salud muy complejo “.

De Jesús se quejó de la magistrada Santana porque según dijo, no le dio prioridad a señor que está enfrentando problemas de salud, «una persona que no es delincuente, porque no se trata de un juicio de caso penal».

“Sabemos que es de orden privado pero en un caso de salud debe intervenir el Ministerio Público para salvaguardar la salud y vida del ciudadano”, expresó De Jesús.

Sostuvo que en día de ayer se lo iban a entregar para preservar la salud de Boche y presentarlo a la próxima audiencia, pero que la fiscalía no lo hizo de manera escrita, razón por la que no se pudo y aún permanece detenido.

El legislador también se quejó de que en otros casos de materia penal se realicen estas acciones y no con un hombre serio, «que no es un delincuente y que ha servido a la comunidad».

“No es un caso en materia penal, no es un delincuente, es un señor que en materia civil habló de alguien. Entendemos que por el problema de salud debe ser considerado”, subrayó.

Reiteró que Payano ha sufrido crisis y teme pueda morir ante esta situación.

Por Genara Sánchez