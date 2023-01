Jennifer Lopez afirma que ya es suficiente de Ben Affleck

La actriz Jennifer Lopez recientemente ha confirmado que ya tiene más que suficiente de Ben Affleck, y provoca una tensión en sus seguidores por miedo a una segunda separación de la pareja.

La pareja más querida del público internacional llevan hasta el momento más de medio año de casados, luego de reencontrarse nuevamente después de casi dos décadas separados.

La boda de los dos actores sin duda fue una de las ceremonias más grandes y mediáticas de la farándula, por lo que se cree casi imposible otra separación.

Sin embargo, la también cantante generó pánico en las redes luego de anunciar que por ahora ya está bien de su esposo, Ben Affleck.

En una reciente entrevista para el programa Today, la famosa de 53 años estuvo conversando con el profesional en actuación, Josh Duhamel, de algunos temas como sus recientes trabajos, como cuidaban sus esbeltas figuras y algunos temas de más. Sin duda el que no pudo faltar en la conversación fue el también actor Affleck.

Jennifer admitió que ya es suficiente de tener a un hombre tan generosamente guapo a su lado. «Está de ensueño. Es un encanto», refiriéndose al «amor de su vida».

También admitió que sus hijos y los hijos de su esposo se la llevan muy bien juntos, y que han decidido formalizar más la relación por lo que están viviendo los dos esposos cada uno con sus hijos en la misma mansión.

Jennifer y Ben, más unidos que nunca

Ante esto los rumores de una posible separación serán falsos.

«Nos fuimos a vivir juntos, los niños también se vinieron, ha sido una transición emocional, pero, al mismo tiempo, cómo si todos nuestros sueños se hicieran realidad. Ha sido mi mejor año desde que nacieron mis hijos», relató JLo en durante el programa de ‘Today Show’.

De la misma manera, durante toda la entrevista, la diva del Bronx se mostró de lo más enamorada de Ben Affleck y no escatimó en halagos para referirse a su esposo al que describió como «un soñador».

“Toda mi vida me he preguntado si existe el amor verdadero. Ahora, siento que he encontrado a una persona que va a estar a mi lado pase lo que pase”, expresó Jennifer Lopez.