Francisca fue a la Casa Blanca con su afro y le pidieron una peluca

La presentadora dominicana Francisca asistió a la Casa Blanca junto a su familia, invitada por la sede presidencial estadounidense y a propósito del Día de Pascua. Sin embargo, en las redes sociales, la criticaron por no llevar su cabello peinado.

En su cuenta en Instagram, la presentadora de televisión compartió las imágenes de su participación en este evento. Además, se mostró feliz por la experiencia.

“Mi familia y yo fuimos invitados a la emblemática tradición de la carrera anual de huevos de pascua en la Casa Blanca. White House Easter Egg Roll 2023, una tradición que se lleva a cabo desde 1878. ¡Qué honrados nos sentimos! Además de que transmití en vivo para Despierta America desde la Casa Blanca… Surreal para mi ¡qué emoción! Me siento tan agradecida de tener la oportunidad de acumular especiales recuerdos y vivir estas únicas experiencias en la vida con mis dos personas favoritas en el mundo. Mañana les cuento todo acerca de este maravilloso día en ‘Despierta América’”, escribió la dominicana ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015.

Sin embargo, no faltaron seguidores no les gustó que haya ido con su afro a la residencia presidencial. Por eso le dejaron mensajes como: “No la puedo volver a ver por ese greñero y no es hate”, “Francisca, tú pudieras ponerte el pelo de diferentes maneras y ponerte peluca porque la verdad no te queda nada bien ese corte con ese afro”.

Afortunadamente fueron más lo que la la defendieron con mensajes como: “La gente sí comenta estupideces que no les importa”, “Felicidades, bendiciones, Francisca”, “Pero qué linda familia”.

Francisca en la Casa Blanca

Francisca habló de la experiencia en la Casa Blanca en un contacto que hizo con ‘Despierta América’.

“Aquí los niños tendrán la oportunidad de recoger huevitos de Pascua, ser parte de shows de talento que habrá, rincones de lectura, animales para tomarse fotos. Definitivamente es un evento importantísimo que se hace para acercarse muchísimo a la comunidad”, detalló sobre este encuentro.