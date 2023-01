A Francisca le dicen «micrófono» por su cabello y así responde ella

El pasado mes de diciembre, Francisca sorprendió a todos sus seguidores con un radical cambio en su cabello. En esa oportunidad, la presentadora dominicana explicó que dicho cambio era «una reconciliación» consigo misma.

«Entiendo que es una decisión muy difícil, nadie lo ha hecho en televisión, pero es por mi propia salud mental. Va a ser un día como de liberación para mí y el lunes van a entender», sostuvo Francisca antes del cambio.

Y aunque muchos le felicitaron y le siguen felicitando su cambio de cabello, hay otros en las redes sociales que no pierden oportunidad para atacarle. Tal como sucedió en una de sus últimas dinámicas en su cuenta en Instagram, donde la compararon hasta con un micrófono, situación que le causa risa a la dominicana.

A través de la dinámica hazme una pregunta en la historia de Instagram, una seguidora le pregunto a la presentadora de Despierta América.

«Escuche que te dicen micrófono por tu pelo ¿te molesta?». A lo que ella contestó. «No me molesta, al contrario me da risa. Es lo normal cuando te atreves a hacer cosas diferentes y los que no entienden primero te juzgan, luego te critican y atacan y después ven el resultado final te aplauden, felicitan y te piden que les digas como lo hiciste… Así que vamos».

Todos opinan del corte de Francisca

El corte de cabello de Francisca no solo genera comentarios en redes sociales, también en opinadores mediáticos. En diciembre pasado, la locutora Bárbara Plaza aseguró que en el programa Despierta América utilizan a la presentadora dominicana «para ganar rating».

«Mama pero ya basta. De verdad yo no sé qué va hacer producción si un día Francisca dice me voy de aquí, cuál será el contenido. Siempre quieren como victimizarla», dijo la comunicadora.

En respuesta a este comentario se manifestó la también talento de Univisión Astrid Rivera, quien señaló. «Que tristeza ver como las mujeres quieren entender el proceso de otras mujeres como si se tratara de ellas. Ojalá y el fin del programa donde Bárbara es conductora continúe respetando la decisión tan personal, tan difícil, tan única de otra mujer y no caiga en estos juegos porque es contradictorio. No podemos hacer esto como comunicadoras y el 8 de marzo alzar la bandera en pro de la mujer. Esto es hipocrecía».