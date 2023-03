Francisca contó cuál era su temor al comprar ropa usada

Una clara historia de superación es la de Francisca. La presentadora dominicana, hoy una estrella de la TV hispana en EEUU, no ha tenido reparos en contar abiertamente los duros momentos que pasó por no tener recursos económicos.

Cada vez que tiene oportunidad de recordar sus orígenes o las circunstancias que la vida le presentó para que enfrentara, la conductora conmueve con sus relatos a la audiencia del show de entretenimiento de Univisión Despierta América.

En el segmento La Insider, del programa, la artista dijo que compra en algunas ocasiones compra de segunda mano, ya que le parece una buena opción. Pero explicó que le daba miedo las energías que pueden quedar en estas prendas.

Asimismo, recordó Francisca cuando su madre les compraba algunas prendas usadas en un mercado en la República Dominicana. “Obviamente es mejor comprar ahí porque es más barato y toda la cosa. Pero después de que crecí, tú sabes que uno cree en todo eso de la energía y pensaba, será que si uno compra una pieza, ¿se trae la energía de esa persona?”.

Sin embargo, Francisca explicó que ahora ha entendido que esto no es así.

En el espacio de entretenimiento compartió con Jackie Guerrido, quien le dio su opinión acerca de la ropa usada: “Siempre aprendí que la ropa, sea nueva o sea usada, hay que orar por la ropa, por todo, por los alimentos, por todo lo que uno toca. No sé si son supersticiones, manía, como les decimos, pero somos energía”.

Luego de esto, Francisca dijo: “Yo crecí usando ropa usada y no me ha ido mal en la vida”.

Francisca recuerda el bullying que le hicieron cuando ganó ‘Nuestra Belleza Latina’

La fama de la dominicana comenzó cuando participó en el concurso de belleza, el cual ganó en el 2015.

Sin embargo, hubo un trago amargo que tuvo que saborear en ese momento: los duros comentarios que hacía el público por su imagen.

“Fue la vez más fuertes que recibí comentarios negativos. Se me comparaba a mí y a mi mamá. Hacían fotos como que éramos monitos”, dijo Francisca.

Incluso explicó que debido a todo el odio que recibió pensó quitarse la vida.

En todo este proceso, indicó Francisca, fue de gran ayuda un amigo que le recomendó apartarse por un tiempo de las redes sociales. “Un amigo, que es como un hermano, se encargó de mis redes sociales. No leí mensajes, me desconecté hasta que me sentí fuerte para regresar”, dijo.