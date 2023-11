Ella es la joven que murió en el concierto de Taylor Swift en Brasil

Los fanáticos de Taylor Swift están consternados, ya que Ana Benevides, una fan que se encontraba en el concierto de la estrella en Río de Janeiro, Brasil, falleció a causa de una descompensación. El hecho provoca una enorme polémica en la internet a causa de la indignación que ha generado este suceso.

Los primeros reportes apuntan a que la joven fanática de Taylor Swift murió a consecuencia de un paro cardíaco, luego de descompensarse por las altas temperaturas que registran en estos momentos en la ciudad brasilera.

El informe emitido por los bomberos de la ciudad, señala que Ana Benevides llegó al estadio a las 11 de la mañana, y esperó allí hasta que comenzó el concierto. Durante las primeras canciones, la joven no aguantó el calor y desmayó. Equipos de asistencia la trasladaron a un centro médico del lugar, donde los médicos intentaron la reanimación. Lamentablemente, sufrió un paro cardíaco que acabó con su vida.

La joven Ana Benevides tenía solo 23 años de edad. Estudiaba psicología en la Universidad Federal de Rondonópolis (UFR).

«¡Así te recordaré! Te adoré desde el día que te conocí. De hecho, recién me mudé a tu casa cuando teníamos 11 años. Debes saber que siempre te adoraré. Simplemente, no puedo creer que ya no estés aquí. No puedo aceptar esto» se lee -en portugués- en una de las publicaciones más virales.

La noticia conmociona a los fans de la intérprete de Shake it Off en todo el mundo, que exigen respuestas de la productora encargada del show. En redes sociales se alega que la seguridad del show prohibía que los asistentes entrarán con agua. Una falta grave tomando en cuenta las altas temperaturas.

Incluso, a través de las redes sociales, circulan vídeos en donde se ve al equipo de Taylor Swift repartiendo agua a algunos de los asistentes, sofocados por el gran calor registrado en el estadio.

taylor asked her OWN team to give free water to the fans during the show cause she felt that many people were sick/thirsty pic.twitter.com/9ExhRbsF7z